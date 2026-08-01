¡DESTAPA LA POLÉMICA! Yahaira Plasencia expone a la productora tras la salida de Daniela Darcourt del escenario: “También bajaron a Son Tentación”

El incidente de Daniela Darcourt en el Perú Salsa All Stars II en España sigue generando controversia. Yahaira Plasencia opina sobre la productora implicada y menciona problemas similares previos.

Yahaira Plasencia no dudó en contar su experiencia trabajando con la misma productora que tuvo incidente con Daniela Darcourt. | Composición Wapa

Yahaira Plasencia no dudó en contar su experiencia trabajando con la misma productora que tuvo incidente con Daniela Darcourt. | Composición Wapa

El reciente incidente protagonizado por Daniela Darcourt durante su concierto en España continúa causando controversia. Yahaira Plasencia ha ofrecido su perspectiva, señalando a la productora del evento en el que Darcourt, reconocida por 'Señor Mentira', fue retirada del escenario tras un aviso recibido por Giovanna Valcárcel durante la actuación en Perú Salsa All Stars II.

La situación de Darcourt generó un rechazo inmediato en las redes sociales de parte de sus seguidores y dio pie a especulaciones sobre un posible retraso de la artista. Frente a ello, la cantante criticó a la organización, mientras Valcárcel negó responsabilidades y reafirmó su respeto por la salsera.

Yahaira Plasencia menciona a la productora tras incidente con Daniela Darcourt

En declaraciones al programa 'Más Espectáculos', Yahaira Plasencia afirmó que colaboró con la misma productora que llevó a Josimar y su Yambú en 2025. Aunque no nombró el evento, se presume que era la primera edición del Festival Perú Salsa All Stars en España. "Es la misma productora que llevó a Josimar el año pasado y a mí. Es la misma productora", aseguró.

A pesar de reconocer la seriedad de la empresa, Yahaira informó que no es la primera vez que la organización se ve inmersa en una situación similar, ya que Son Tentación pasó por algo parecido, aunque no se difundió. "Es una productora muy seria. El año pasado estuvimos casi en los mismos lugares. También el año pasado, aunque no fue cubierto por una radio, hubo problemas: bajaron a Son Tentación. Es decir, ha ocurrido", explicó.

La salsera justificó la actuación de la productora alegando su estricta gestión del cronograma. No obstante, numerosos usuarios en redes aseguran que la misma entidad provocó retrasos que afectaron a los artistas, una opinión que Daniela comparte. "Son muy estrictos con el horario y, lamentablemente, es así", añadió.

Además, sugirió que, en eventos musicales, los artistas finales pueden ver sus actuaciones reducidas ante imprevistos. Por ello, prefiere actuar antes para evitar contratiempos. "Por eso dije: ‘Peléense ustedes. Yo quiero estar primero y luego me voy’. Porque algunos siempre quieren cerrar. Cierren ustedes. Yo me voy primero y me retiro", comentó.