¿Por qué el fuerte sismo de 5.7 en Ucayali se sintió en Lima? El IGP explica la razónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El sismo de magnitud 5.7 registrado en Pucallpa no solo fue percibido en Ucayali, sino también en Lima y otras regiones del país, generando sorpresa entre miles de ciudadanos debido a la gran distancia entre el epicentro y la capital. Ante las dudas de la población, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó cuáles fueron los factores que permitieron que el movimiento telúrico se sintiera en distintas zonas del territorio nacional.
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¿Por qué el sismo de Pucallpa se sintió en Lima si el epicentro fue en Ucayali?
Luego del movimiento sísmico, muchos usuarios se preguntaron cómo era posible que un temblor con epicentro en Pucallpa pudiera sentirse también en Lima. Frente a ello, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, aclaró que el fenómeno no depende únicamente de la magnitud del evento, sino, sobre todo, de la profundidad en la que se produjo.
El especialista detalló que el sismo ocurrió aproximadamente a 110 kilómetros bajo la superficie terrestre, condición que favorece que las ondas sísmicas recorran distancias mucho más extensas que las generadas por un sismo superficial.
"Cuando un sismo ocurre a unos 110 o 120 kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas alcanzan una extensión mucho mayor y pueden sentirse en ciudades ubicadas a cientos de kilómetros del epicentro, aunque con menor intensidad", dijo Hernando Tavera.
Para facilitar la comprensión del fenómeno, el titular del IGP utilizó el ejemplo de una linterna. Indicó que, cuando se coloca cerca del techo, ilumina un área reducida, mientras que al bajarla hacia la cintura o el piso, el haz de luz cubre una superficie mucho más amplia. Según explicó, algo similar ocurre con los sismos profundos, cuyas ondas logran abarcar un radio considerablemente mayor.
"Eso equivale a un sismo de unos 110 o 120 kilómetros de profundidad", explicó el experto, indicando que, al desarrollar este ejemplo, los sismos que se originan a profundidades mayores, entre 500 y 700 kilómetros, tienen la capacidad de extender sus ondas sísmicas hacia zonas ubicadas a distancias mucho más amplias.
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IGP explica por qué el sismo se sintió con diferente intensidad en varias ciudades
Otra de las consultas más frecuentes tras el evento estuvo relacionada con las diferencias en la percepción del sismo. Mientras algunos ciudadanos aseguraron no haber sentido ningún movimiento, otros reportaron una leve oscilación, especialmente quienes se encontraban en edificios de varios pisos.
Al respecto, Hernando Tavera explicó que las ondas sísmicas pierden intensidad conforme recorren grandes distancias. Durante ese desplazamiento desaparecen primero las frecuencias más altas, permaneciendo principalmente las de baja frecuencia, que generan movimientos suaves y oscilatorios, más notorios en edificaciones altas.
"Por eso hay personas que dicen que no sintieron nada y otras que reportaron una ligera oscilación en los edificios", manifestó el presidente ejecutivo del IGP.
Asimismo, el especialista aclaró que técnicamente no es correcto afirmar que "el sismo llegó a Lima", sino que la capital percibió las ondas sísmicas originadas por el movimiento registrado en Pucallpa. Finalmente, recordó que la profundidad del evento es un elemento determinante para comprender el alcance de un sismo, al mismo nivel de importancia que su magnitud, por lo que conocer estos aspectos contribuye a entender mejor el comportamiento telúrico en un país como el Perú, ubicado en una de las zonas de mayor actividad tectónica del mundo.