Los movimientos sísmicos continúan registrándose en el litoral peruano, una de las zonas con mayor actividad tectónica debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Frente a esta constante amenaza, las autoridades y los especialistas reiteran la importancia de mantener una vigilancia permanente y fomentar la preparación de la ciudadanía para responder de manera adecuada ante eventuales sismos. Sigue EN VIVO el reporte del último sismo registrado en Perú hoy, sábado 25 de julio, según la información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).