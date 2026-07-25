Perú vuelve a temblar: revisa dónde fue el epicentro del sismo de hoy sábado 25 de julio, según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los movimientos sísmicos continúan registrándose en el litoral peruano, una de las zonas con mayor actividad tectónica debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Frente a esta constante amenaza, las autoridades y los especialistas reiteran la importancia de mantener una vigilancia permanente y fomentar la preparación de la ciudadanía para responder de manera adecuada ante eventuales sismos. Sigue EN VIVO el reporte del último sismo registrado en Perú hoy, sábado 25 de julio, según la información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor en Perú HOY, 25 de julio: revisa la magnitud y el epicentro del último sismo, según el IGP
Último temblor en Perú HOY, 25 de julio: magnitud, epicentro y reporte oficial del IGP
¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?
El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja geológica donde convergen diversas placas tectónicas. El desplazamiento y roce constante entre ellas provoca la liberación repentina de energía, lo que da lugar a sismos y otros fenómenos de origen tectónico. Esta zona se extiende por alrededor de 40.000 kilómetros y se caracteriza por su distintiva forma de herradura, explica Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Sismo en Huánuco este 24 de julio
¿Cuáles son los números de emergencia en Perú?
Atención ante fenómenos naturales
- Servicio de mensajería de voz 119: Si ocurre un terremoto u otra emergencia y las redes telefónicas se encuentran congestionadas, utiliza el 119 para enviar y recibir mensajes de voz.
- Defensa Civil (INDECI): En situaciones de emergencia ocasionadas por desastres naturales, puedes comunicarte con el 115 para solicitar orientación o asistencia.