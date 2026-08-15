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¡ESCALOFRIANTE ACUSACIÓN! Actor peruano asegura que sus excompañeros le hicieron brujería y quisieron “desaparecerlo”: “No estoy bromeando”

Brando Gallesi sorprendió al afirmar que examigos habrían recurrido a supuestas prácticas esotéricas para perjudicar su carrera y reveló cómo las enfrentó.

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    ¡ESCALOFRIANTE ACUSACIÓN! Actor peruano asegura que sus excompañeros le hicieron brujería y quisieron “desaparecerlo”: “No estoy bromeando”

    Brando Gallesi generó sorpresa entre sus seguidores luego de publicar un extenso testimonio sobre una complicada etapa de su vida. El actor peruano aseguró que algunas personas que anteriormente formaron parte de su entorno habrían intentado perjudicarlo profesionalmente mediante rumores y supuestas prácticas esotéricas.

    Gallesi explicó que su vínculo con experiencias espirituales viene desde la infancia y que dentro de su familia hablar de estos episodios siempre fue algo habitual. Con el tiempo, señaló, aprendió a interpretar estas situaciones con el respaldo de sus padres.

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    “Para nosotros siempre fue muy normal conversar de situaciones paranormales, mal llamadas paranormales, que nos sucedían siempre. Convivíamos con espíritus todo el tiempo. Y nos llegamos a acostumbrar a ese tipo de vida”, comentó.

    Brando Gallesi asegura que intentaron involucrarlo en prácticas esotéricas

    El actor contó que sus padres fueron fundamentales para ayudarlo a afrontar las experiencias que asegura haber tenido desde pequeño.

    “Poco a poco entendimos con más claridad y responsabilidad nuestros dones. Puede que muchos que estén viendo esto se sientan identificados, pero no decían nada por miedo a ser juzgados. Yo tuve la suerte de que mis padres me ayudaran a canalizar mis dones a través del arte y así poder insertarme en la sociedad”, expresó.

    Según su versión, años después habría descubierto que algunas personas de su entorno recurrían a supuestas entidades oscuras para conseguir determinados objetivos profesionales. Gallesi afirmó que incluso recibió una invitación para participar de estas prácticas, pero decidió rechazarla.

    “Lo sé porque incluso en esas épocas quisieron invitarnos a nosotros a realizar esas cosas también, pero mi familia y yo tenemos valores muy claros y sabíamos que si Dios quería que yo estuviera en algún proyecto, me pondría ahí y si no, simplemente no era para mí y ya está”, afirmó.

    Además, sostuvo que una persona cercana le contó sobre una reunión en la que supuestamente hablaron de él y mezclaron acontecimientos del pasado con información falsa.

    “Una persona que estuvo ahí me contó a detalle todo lo que sucedió esa noche, en una reunión sin mi presencia hablaron idioteces, cosas del pasado más mentiras que mezcladas me dejaban a mí como un desgraciado de ser humano”, manifestó.

    Actor afirma que pagaron a 'brujitos' para hacerle daño

    Gallesi aseguró que los presuntos ataques no habrían quedado únicamente en rumores. Según su testimonio, algunas personas habrían buscado perjudicarlo mediante terceros.

    “Algunos comenzaron a pagarle a sus brujitos de confianza para que me hicieran magia y así asegurar su victoria y yo regresara llorando a pedirles disculpas por lo que sea”, declaró.

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    El artista incluso sostuvo que habría enfrentado supuestos “hechizos de muerte”. No obstante, atribuyó a sus creencias religiosas el hecho de haber logrado superar aquella etapa.

    “Si sigo vivo, es un milagro divino de nuestro Padre creador. Él guió mis pasos y me ayudó a enfrentar entidades demoniacas cara a cara. Les digo que he visto a los ojos al mismísimo jefe de jefes del bajo mundo. Se los juro. No estoy bromeando. Y aquí estoy. No pudieron ni podrán conmigo”, concluyó.

    Las declaraciones corresponden a la versión ofrecida por Brando Gallesi en sus propias redes sociales, donde decidió exponer públicamente las experiencias que asegura haber atravesado.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ESCALOFRIANTE ACUSACIÓN! Actor peruano asegura que sus excompañeros le hicieron brujería y quisieron “desaparecerlo”: “No estoy bromeando”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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