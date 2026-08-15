¡ALERTA! Indonesia registra SEGUNDO TERREMOTO en MENOS DE 24 HORAS: ¿hay peligro de TSUNAMI para PERÚ?

Un segundo sismo de magnitud 6,9 sacudió Indonesia este 15 de agosto. Conoce qué informó la Marina de Guerra del Perú sobre un posible tsunami en nuestro litoral.

¿Hay peligro de tsunami en Perú tras segundo sismo en Indonesia? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

¿Hay peligro de tsunami en Perú tras segundo sismo en Indonesia? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Un nuevo movimiento telúrico registrado en Indonesia este sábado 15 de agosto volvió a generar atención debido a su magnitud y profundidad. El sismo ocurrió pocas horas después de otro evento reportado en la región, por lo que surgió la interrogante sobre un eventual impacto en las costas peruanas.

La información fue evaluada por las autoridades marítimas del Perú, que analizaron las características del terremoto para determinar si podía producir alguna alteración en el litoral nacional. ¿Qué concluyeron sobre un posible tsunami? Conoce todos los detalles del reporte oficial.

¿El segundo terremoto en Indonesia puede generar un tsunami en Perú?

El movimiento telúrico ocurrió a las 6.14 a. m. del sábado 15 de agosto y alcanzó una magnitud de 6,9 Mw, según la información difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

El reporte, elaborado con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ubicó el epicentro aproximadamente a 76 kilómetros al sureste de Medan, Indonesia, mientras que la profundidad del terremoto fue calculada en 183,20 kilómetros.

Tras conocer estos parámetros, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis efectuó la evaluación correspondiente para establecer si el movimiento podía ocasionar algún efecto en el litoral peruano.

La respuesta de la autoridad marítima fue clara: el terremoto no genera tsunami en el litoral peruano. Por ello, no se ha establecido una amenaza de tsunami para las costas del país asociada a este evento.

La Dirección de Hidrografía y Navegación continúa realizando el seguimiento de la actividad sísmica internacional y de cualquier variación que pueda representar un peligro para las zonas costeras peruanas.

¿Qué ocurrió tras el sismo de magnitud 6,9 en Indonesia?

El sismo se produjo frente a la zona de Indonesia y, debido a su considerable profundidad, fue objeto de seguimiento por parte de organismos especializados. Hasta el momento, no se cuenta con una cifra definitiva de personas afectadas por el movimiento.

Las autoridades locales y los organismos encargados de la gestión de emergencias continúan recopilando información para determinar posibles daños materiales y conocer el impacto registrado en las localidades cercanas al epicentro.

Ante acontecimientos sísmicos de esta naturaleza, las autoridades peruanas recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no verificadas que puedan generar preocupación innecesaria.

¿Qué recomienda INDECI ante un sismo?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recuerda que la preparación en los hogares es fundamental para enfrentar un movimiento telúrico de gran intensidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentra contar con una mochila para emergencias que contenga agua, alimentos no perecibles, un botiquín de primeros auxilios y productos básicos de higiene.

Asimismo, se aconseja preparar una caja de reserva, destinada a almacenar una cantidad adicional de productos y recursos que permitan atender las necesidades de una familia durante los días posteriores a una emergencia.

La prevención resulta especialmente importante debido a que los suministros de una mochila de emergencia están pensados para cubrir las necesidades iniciales. La caja de reserva, en tanto, puede complementar estos recursos mientras se organiza la ayuda correspondiente.