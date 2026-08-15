¡PREOCUPANTE! Vidente advierte sobre POTENTE SISMO en Perú y sorprende con angustiante predicción: "Podría alcanzar los..."

El vidente Frank Mendizábal sorprendió al público con una impactante predicción sobre un fuerte sismo en Perú durante una sesión de tarot.

Frank Mendizábal, conocido vidente peruano, ha causado inquietud entre sus seguidores tras presentar una llamativa predicción sobre la posibilidad de un terremoto en Perú. En los últimos días, Venezuela sufrió dos fuertes sismos que dejaron graves daños y pérdidas humanas, mientras que en Colombia un movimiento telúrico de 7,4 ocasionó destrucción considerable.

¿Un sismo de gran magnitud podría afectar al Perú?

En TikTok circula un video en el que el conocido médium Frank Mendizábal realiza una lectura de tarot y sorprende a sus seguidores con su respuesta. La consulta inicial fue "¿Habrá un temblor o terremoto en el Perú?" y, a partir de ello, expuso su pronóstico.

“No es exactamente un terremoto, pero podría ser un sismo bastante fuerte, de hasta 7 grados, aunque no necesariamente en Lima, sino hacia el sur”, señaló el vidente peruano. Más adelante, precisó una posible referencia temporal para este hecho inquietante.

“La carta marca un cinco, podría ocurrir en cinco días o, en el peor escenario, en cinco semanas. No lo percibo como una tragedia catastrófica, pero sí generará preocupación, movimientos, sobresaltos y temor, aunque no veo daños devastadores”, afirmó, provocando distintas reacciones.

Frank Mendizábal y su predicción de embarazo para una presentadora de América Televisión

En una reciente sesión de tarot en directo, Frank Mendizábal sorprendió a Ximena Dávila al interpretar que las cartas anunciaban la llegada de un nuevo bebé a su entorno familiar. La revelación dejó a la presentadora claramente impactada ante la posibilidad de volver a ser madre.