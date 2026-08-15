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¡PAREN TODO! 'Combate' REGRESA y ATV confirma su esperado RETORNO tras seis años: "Esta generación promete ser bacán"

ATV dejó a todos boquiabiertos al celebrar el regreso del reality 'Combate' a la televisión, compartiendo detalles intrigantes y causando emoción en los espectadores.

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    ¡PAREN TODO! 'Combate' REGRESA y ATV confirma su esperado RETORNO tras seis años: "Esta generación promete ser bacán"
    ATV confirma el regreso de 'Combate' | Composición: Wapa Captura de pantalla - ATV
    ¡PAREN TODO! 'Combate' REGRESA y ATV confirma su esperado RETORNO tras seis años: "Esta generación promete ser bacán"

    Recientemente, los rumores sobre 'Combate' comenzaron a cobrar fuerza y, tras mucha especulación, ATV finalmente anunció con gran entusiasmo que el programa de competencias está de vuelta. La noticia causó un gran revuelo entre los seguidores, quienes no pudieron contener su emoción.

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    ATV confirmó el esperado regreso de 'Combate'

    El reality show 'Combate' marcó una era durante sus siete años y medio al aire, finalizando sus emisiones el 14 de diciembre de 2018. Esta pausa fue consecuencia de restricciones presupuestarias de ATV y una caída en la audiencia frente a 'Esto es Guerra', conocido por sus elevados costos de producción.

    ATV sorprende al revelar detalles del regreso de &#039;Combate&#039;.
    ATV sorprende al revelar detalles del regreso de 'Combate'.

    Ahora, casi una década después, el estimado show que sentó las bases del género en el país regresa. En el perfil de Instagram de ATV, se publicaron dos publicaciones anunciando esta noticia. "¿Rojos o Verdes? ¡Combate está más vivo que nunca y esta generación promete ser bacán!", decía el post.

    Un segundo post incluyó un video mostrando el nuevo set del programa 'Combate', aunque permanece en suspenso quiénes serán los participantes. "El juego vuelve a empezar y los estudios se preparan para una nueva era. ¿Quiénes asumirán el reto esta vez?", mencionaron en el mensaje.

    ATV confirma el regreso de &#039;Combate&#039;.
    ATV confirma el regreso de 'Combate'.
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    Gian Piero Díaz aclara si volverá como conductor de 'Combate'

    Gian Piero Díaz, en tiempos recientes, negó cualquier retorno como conductor de una nueva edición de 'Combate'. En una entrevista con Magaly Medina, el conocido presentador expresó que ya no se siente vinculado con tal formato y que su etapa en los reality shows ha terminado.

    Reconocido por su rol en 'Combate' junto a Renzo Schuller, Díaz dejó claro que no hay resentimientos hacia el programa ni su equipo, pero sus intereses y enfoque profesional han evolucionado. Ha optado por distanciarse de los realities para enfocarse en otros proyectos y aspectos de su vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡PAREN TODO! 'Combate' REGRESA y ATV confirma su esperado RETORNO tras seis años: "Esta generación promete ser bacán"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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