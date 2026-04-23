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Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans

Fabianne Hayashida anuncia su compromiso con Michael Chang y revela que su boda sería en 2027.

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    Exchica reality sorprende al anunciar que contraera nupcias. | Composición Wapa
    Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans

    El amor volvió a sorprender en la farándula peruana. Una recordada figura de ‘Combate’ dejó en shock a sus seguidores al anunciar que está comprometida, otra vez, pero esta vez con una historia que parece sacada de una película.

    Fabianne Hayashida confirma compromiso y revela fecha de boda

    La influencer Fabianne Hayashida compartió en redes sociales un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes, se le ve junto a su pareja, Michael Chang, disfrutando de un viaje especial que terminó en una romántica pedida de mano.

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    El clip no solo mostró el momento íntimo, sino también el anillo de compromiso, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

    “Continuará 05.2027”, escribió en la publicación, dejando entrever que la boda ya tiene fecha tentativa.

    En otro post, la exchica reality también celebró esta nueva etapa con una frase que llamó la atención: "Motitos para siempre".

    Reacciones en redes y complicidad entre amigos

    La noticia no tardó en generar comentarios de amigos y figuras del espectáculo. Una de las primeras en pronunciarse fue Tepha Loza, quien ya conocía el secreto.

    “¡Felicidades, mis motitos! ¡Lo que los adoro! Muchísimo amor y éxito para ustedes”, escribió.

    A lo que Fabianne respondió con complicidad: “Mi Tepha Loza, la única que sabía. Gracias por guardar el secreto. Te queremos muchísimo”.

    Una historia que tiene pasado… y segunda oportunidad

    Este compromiso marca un nuevo capítulo para Hayashida, quien anteriormente estuvo casada con Mario Rangel. Su relación terminó en diciembre de 2023, luego de varios años juntos.

    Meses después, decidió rehacer su vida sentimental junto a Michael Chang, con quien oficializó su romance en febrero de 2024.

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    Lo que más ha llamado la atención es que su historia no empezó recientemente. La influencer reveló que conoce a su actual pareja desde que tenía 17 años, lo que le da un significado especial a esta nueva etapa.

    Ahora, con una boda proyectada para 2027, Fabianne Hayashida vuelve a apostar por el amor, esta vez con una historia que ha conectado rápidamente con sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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