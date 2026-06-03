La gratificación de julio se debe pagar antes del 15 de julio. Descubre quiénes tienen derecho al beneficio, cómo se calcula el monto y cuánto recibirán los trabajadores formales, según la Ley N.° 27735 y el MTPE.

De acuerdo a ley el pago de la gratificación debe realizarse como máximo hasta el 15 de julio.

De acuerdo a ley el pago de la gratificación debe realizarse como máximo hasta el 15 de julio.

Los empleados del sector privado ya se informan sobre la fecha en que recibirán la gratificación por Fiestas Patrias. Según la Ley N.° 27735, las compañías tienen la obligación de efectuar este depósito durante la primera mitad de julio para cumplir con esta obligación laboral.

Este beneficio económico corresponde a un salario adicional y está dirigido a quienes laboran bajo el régimen de la actividad privada. Además, la ley contempla una bonificación adicional para quienes están afiliados a EsSalud.





¿Cuándo se efectúa el pago de la gratificación en julio 2026?

La gratificación de julio de 2026 debe ser entregada por el empleador antes del 15 de julio, conforme a la normativa vigente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señala que este beneficio corresponde al trabajo realizado entre enero y junio.

Si no se cumple con el pago, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es responsable de supervisar y sancionar a las empresas.

Las multas por incumplimiento se consideran graves y dependen del tamaño de la empresa y de la cantidad de empleados afectados. Pueden superar los S/7.000 en pymes y los S/120.000 en grandes compañías. Además, se exige el abono inmediato y el pago de posibles intereses por retraso.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

Tienen derecho a la gratificación los trabajadores del régimen laboral privado que laboren, en promedio, al menos cuatro horas diarias y hayan cumplido un mes completo de servicios en el semestre evaluado, según el MTPE.

Por otro lado, empleados bajo el régimen CAS abrieron un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) luego de protestas. El principal tema fue la aplicación de la Ley N.° 32563, que les otorga derecho a gratificaciones y CTS.

Según los gremios, la gratificación de julio equivaldría al 100% del salario mensual, es decir, un ingreso completo. Además, los sindicatos indicaron que se descartó una aplicación gradual en el primer pago debido a restricciones presupuestarias evaluadas por el Ejecutivo.

El Gobierno también prevé aprobar un crédito suplementario para financiar este beneficio y se espera la creación de una comisión para verificar la implementación de la normativa y el cumplimiento de los acuerdos.

¿Cuánto se espera recibir en julio?

El monto de la gratificación se basa en el tiempo trabajado entre enero y junio. Si el empleado completó los seis meses, recibirá un salario íntegro más un bono adicional del 9% por EsSalud.

Si trabajó menos tiempo, el beneficio se ajustará de manera proporcional a los meses laborados.

La fórmula oficial consiste en dividir la remuneración computable entre seis y multiplicarla por los meses completos trabajados, con la suma del 9% adicional.