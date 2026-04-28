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Gratificación CAS en julio: Estas son las entidades ya confirmaron pago para sus trabajadores

¿Trabajas bajo el régimen CAS? Mantente atento a si tu entidad ya confirmó el pago y viene realizando los ajustes presupuestales necesarios.

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    Gratificación CAS en julio: Estas son las entidades ya confirmaron pago para sus trabajadores
    Gratificación CAS en julio | Foto: IA
    Gratificación CAS en julio: Estas son las entidades ya confirmaron pago para sus trabajadores

    Gracias a la Ley 32563, los trabajadores CAS —bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 de Contratación Administrativa de Servicios— ahora accederán a gratificaciones y CTS. Como es sabido, estas 'grati' serán similares a las del sector privado, equivalentes a un sueldo completo, y se entregarán en julio y diciembre. En cuanto a la Compensación por Tiempo de Servicios, esta se abonará al momento del cese del trabajador.

    En ese contexto, las entidades públicas ya efectúan ajustes en sus presupuestos para cumplir con lo dispuesto por la norma. Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú señaló que no asignará recursos adicionales para estos pagos, por lo que deberán ser cubiertos con los presupuestos institucionales.

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    Hasta ahora, diversas entidades han confirmado que hacen estas adecuaciones para otorgar el beneficio:

    • Ministerio del Interior del Perú
    • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú
    • Ministerio de Energía y Minas del Perú
    • Ministerio de Cultura del Perú
    • Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
    • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú
    • Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú
    • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú: el MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para cumplir la ley
    • Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
    • Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú
    • Universidad Nacional de Huancavelica
    • Municipalidad de San Luis
    • Instituto Geofísico del Perú
    • Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: el MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para cumplir la ley
    • Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

    Otras entidades realizan consultas al MEF

    Además de las instituciones que ya han comunicado a sus trabajadores CAS que el pago de la gratificación de julio está asegurado, otras entidades avanzan en el proceso tras consultar al MEF sobre cómo implementar este beneficio:

    • Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Contraloría General de la República del Perú: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Servicio de Administración Tributaria de Lima: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Tribunal Constitucional del Perú: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Consejo Fiscal del Perú: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Municipalidad Distrital de Ocongate: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Municipalidad Distrital de José Gálvez: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley
    • Universidad Nacional de Piura: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

    Entre las interrogantes aún pendientes de respuesta, está si el pago de la gratificación debe considerar todo el semestre laborado o solo el periodo posterior a la aprobación de la ley.

    Entidades que aún no confirman

    Por otro lado, existen instituciones donde los propios trabajadores CAS y gremios sindicales solicitan mayor claridad respecto al pago de julio. Entre ellas figuran:

    • Ministerio de Salud del Perú
    • Ministerio de Educación del Perú
    SOBRE EL AUTOR:
    Gratificación CAS en julio: Estas son las entidades ya confirmaron pago para sus trabajadores
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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