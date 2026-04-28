Gratificación CAS en julio: Estas son las entidades ya confirmaron pago para sus trabajadores

¿Trabajas bajo el régimen CAS ? Mantente atento a si tu entidad ya confirmó el pago y viene realizando los ajustes presupuestales necesarios.

Gracias a la Ley 32563, los trabajadores CAS —bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 de Contratación Administrativa de Servicios— ahora accederán a gratificaciones y CTS. Como es sabido, estas 'grati' serán similares a las del sector privado, equivalentes a un sueldo completo, y se entregarán en julio y diciembre. En cuanto a la Compensación por Tiempo de Servicios, esta se abonará al momento del cese del trabajador.

En ese contexto, las entidades públicas ya efectúan ajustes en sus presupuestos para cumplir con lo dispuesto por la norma. Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú señaló que no asignará recursos adicionales para estos pagos, por lo que deberán ser cubiertos con los presupuestos institucionales.

Hasta ahora, diversas entidades han confirmado que hacen estas adecuaciones para otorgar el beneficio:

Ministerio del Interior del Perú

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú

Ministerio de Energía y Minas del Perú

Ministerio de Cultura del Perú

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú: el MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para cumplir la ley

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú

Universidad Nacional de Huancavelica

Municipalidad de San Luis

Instituto Geofísico del Perú

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: el MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para cumplir la ley

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

Otras entidades realizan consultas al MEF

Además de las instituciones que ya han comunicado a sus trabajadores CAS que el pago de la gratificación de julio está asegurado, otras entidades avanzan en el proceso tras consultar al MEF sobre cómo implementar este beneficio:

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Contraloría General de la República del Perú: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Servicio de Administración Tributaria de Lima: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Tribunal Constitucional del Perú: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Consejo Fiscal del Perú: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Municipalidad Distrital de Ocongate: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Municipalidad Distrital de José Gálvez: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Universidad Nacional de Piura: empezó a consultar al MEF para resolver dudas y cumplir con la ley

Entre las interrogantes aún pendientes de respuesta, está si el pago de la gratificación debe considerar todo el semestre laborado o solo el periodo posterior a la aprobación de la ley.

Entidades que aún no confirman

Por otro lado, existen instituciones donde los propios trabajadores CAS y gremios sindicales solicitan mayor claridad respecto al pago de julio. Entre ellas figuran: