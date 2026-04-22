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ES OFICIAL | Trabajadores CAS tendrán su gratificación en julio: Las 11 entidades que afirman tienen el presupuesto

Pese a las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas, cada vez más entidades públicas vienen adaptándose sin mayores inconvenientes, hasta el momento, a la Ley 32563 que otorga CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS.

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    Trabajadores CAS tendrán su gratificación en julio
    ES OFICIAL | Trabajadores CAS tendrán su gratificación en julio: Las 11 entidades que afirman tienen el presupuesto

    La Ley 32563, que otorga gratificación y CTS (Compensación por tiempo de servicios) a los trabajadores CAS bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 —es decir, los empleados CAS—, ya se encuentra en vigencia y se ha confirmado que empezará a aplicarse desde julio.

    Tal como lo había anunciado el presidente José María Balcázar, la norma regirá este año para que los trabajadores CAS reciban su gratificación en julio; no obstante, aún existían dudas sobre el financiamiento. Frente a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas precisó que los recursos provendrán de cada entidad, descartando transferencias adicionales desde su sector.

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    En ese contexto, diversas instituciones ya han confirmado que el pago se realizará en julio de 2026 para los trabajadores CAS. Inicialmente lo anunciaron el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, y luego se sumaron al menos cinco entidades más: la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional de Huancavelica y el Ministerio de Vivienda. Posteriormente, también se añadieron la Municipalidad de San Luis, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Geofísico del Perú y el Ministerio del Interior.

    Entidades pagarán ‘grati’ a CAS

    Al menos siete entidades del Estado están gestionando la viabilidad de los pagos de gratificaciones para que los trabajadores CAS los reciban en julio de este año, en cumplimiento de la ley recientemente aprobada y promulgada.

    Entre las instituciones se encuentran:

    • Ministerio del Interior
    • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
    • Ministerio de Energía y Minas
    • Ministerio de Cultura
    • Ministerio de Relaciones Exteriores
    • Ministerio de Vivienda
    • Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
    • Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú
    • Universidad Nacional de Huancavelica
    • Municipalidad de San Luis
    • Instituto Geofísico del Perú

    De este modo, si laboras bajo el régimen CAS en alguna de estas entidades, recibirás una gratificación equivalente a tu sueldo en julio de 2026. Como es habitual, el depósito se realizará, como máximo, en la quincena del mes.

    “El MVCS viene realizando las acciones correspondientes para priorizar los recursos y cumplir con el pago de los beneficios señalados en la Ley N°32563”, indicó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

    Por su parte, Migraciones señaló que se viene “adoptando las diversas acciones antes las instancias competentes, orientadas a asegurar la implementación ordenada y sostenible de los beneficios establecidos en la citada norma, en concordancia con las disposiciones presupuestales aplicables”.

    No habrá presupuesto extra del MEF

    Cabe recordar que la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan implementar la Ley N° 32563.

    Sin embargo, el Director General de Presupuesto Público del MEF aclaró que, si bien la entidad puede emitir opinión favorable para financiar la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”, los recursos deberán ser asumidos por el presupuesto de cada institución.

    Sobre el régimen CAS

    El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es un régimen laboral especial y temporal del sector público peruano que regula el vínculo entre el Estado y una persona natural bajo un esquema administrativo. Fue creado en 2008 para sustituir los servicios por terceros y formalizar el empleo estatal, aunque no brinda la misma estabilidad que otros regímenes como el 276 o el 728.

    Si bien en 2021 se aprobó la Ley 31131 para impedir nuevas contrataciones CAS y fomentar el traslado a regímenes permanentes, su aplicación ha sido limitada debido a fallos del Tribunal Constitucional y a restricciones presupuestales, lo que mantiene a miles de trabajadores en una situación de indefinición bajo este sistema que el Estado continúa utilizando para cubrir funciones esenciales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Trabajadores CAS tendrán su gratificación en julio: Las 11 entidades que afirman tienen el presupuesto
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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