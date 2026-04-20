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Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Reniec impulsa el DNI electrónico gratis en abril, que permite realizar trámites digitales seguros, facilita la identificación en línea y el acceso a servicios.

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    Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ¡Nueva campaña! Antes de que culmine abril de 2026, diversas municipalidades impulsan acciones para facilitar el acceso a la identidad digital y a servicios del Estado. En ese marco, Carabayllo y Paracas lanzaron la emisión gratuita del DNI electrónico (DNIe), con el objetivo de beneficiar a sus vecinos y lograr que más ciudadanos cuenten con este documento clave para realizar trámites de forma segura y ágil.

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    DNI electrónico gratis en Municipalidad de Carabayllo

    La Municipalidad de Carabayllo anunció que todos los miércoles de abril llevará a cabo una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), dirigida a grupos priorizados. La atención se realizará en la agencia municipal San Pedro, en el horario de 9.00 a. m. a 1.00 p. m., según informó la comuna.

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    Esta iniciativa está orientada a niños y adolescentes de cero a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad que presenten una copia de su carné de inscripción en el Conadis.

    Para acceder al trámite, los interesados deben presentar su DNI vigente (original o copia) y una fotocopia de un recibo de servicios básicos. Estos requisitos permiten agilizar el proceso y garantizar la correcta identificación de los beneficiarios.

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    Municipalidad distrital de Paracas anuncia campaña de DNI gratis

    La Municipalidad Distrital de Paracas informa a la comunidad sobre la campaña de DNI gratuito, dirigida a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, así como a adultos mayores de 60 años a más. Esta iniciativa permitirá realizar trámites de inscripción por primera vez, renovación y cambio de estado civil sin costo alguno.

    La Municipalidad Distrital de Paracas informa a la comunidad sobre la campaña de DNI gratuito, dirigida a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, así como a adultos mayores de 60 años a más. Esta iniciativa permitirá realizar trámites de inscripción por primera vez, renovación y cambio de estado civil sin costo alguno.

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    Los menores deben asistir acompañados por su madre o padre con DNI físico o digital. Se recomienda llegar temprano para evitar contratiempos. Además, la entrega del DNI electrónico corresponde a trámites realizados en 2025 y se realizará en la oficina de Registro Civil del Palacio Municipal, en el mismo horario establecido.

    Características del DNI electrónico

    • Incorpora un chip electrónico que almacena datos personales y biométricos.
    • Permite la firma digital reconocida legalmente en el Perú.
    • Facilita la autenticación en plataformas digitales del Estado y entidades privadas.
    • Ofrece mayor seguridad frente a suplantaciones, gracias a elementos de verificación y protección.
    • Incluye fotografía, huella dactilar y firma digitalizada del titular.
    • Resiste al agua, desgaste y manipulación, lo que asegura mayor durabilidad.
    • Es compatible con servicios de lectura electrónica en entidades públicas y privadas.
    • Da acceso a trámites virtuales y gestiones en línea de manera rápida y eficiente.
    • Cumple con estándares internacionales de identificación digital.
    SOBRE EL AUTOR:
    Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis durante abril: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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