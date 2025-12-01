Wapa.pe
¿Quiénes pueden sacar el DNI sin presentar fotografía impresa en 2025, según Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementa cambios en el trámite de DNI facilitando así su obtención.

    El Documento Nacional de Identidad (DNI) es clave para casi cualquier trámite en el Perú, desde gestiones bancarias hasta servicios médicos o procesos escolares. Consciente de ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) está implementando cambios que buscan simplificar la experiencia de los ciudadanos. Uno de los anuncios más comentados es la eliminación de la foto impresa para obtener el DNI electrónico en ciertos grupos etarios. Este ajuste ha generado dudas entre los usuarios, especialmente sobre los requisitos actualizados y quiénes pueden beneficiarse. Aquí te explicamos los detalles.

    ¿Desde qué edad ya no necesitas llevar foto impresa para sacar el DNI?

    Reniec comunicó que ya no será obligatorio presentar una fotografía física al realizar trámites del DNI, pues este servicio será tomado directamente en las oficinas de la entidad. La medida aplica para todas las personas mayores de 7 años, beneficiando a niños, adolescentes y adultos que soliciten o renueven su documento.

    Eso sí, la institución brindó algunas recomendaciones para que la captura de imagen se realice sin inconvenientes: evitar prendas blancas, no utilizar lentes, mantener las orejas visibles y no cubrir la cabeza, salvo por razones religiosas o de salud. Estas indicaciones aseguran que la fotografía cumpla con los estándares oficiales del sistema de identificación.

    ¿Por qué es tan importante mantener en secreto el PIN del DNI electrónico?

    El PIN del DNI electrónico funciona como una llave personal que permite validar tu identidad en trámites digitales y acceder a certificados y firmas electrónicas. Por esa razón, Reniec advierte que compartirlo con otras personas podría abrir la puerta a fraudes, accesos no autorizados o incluso suplantación de identidad.

    Si el documento se pierde o es robado, el riesgo aumenta, por lo que lo primero es presentar la denuncia policial y luego solicitar al Reniec la anulación de los certificados digitales vinculados al DNI.

    En caso de que el ciudadano olvide su PIN, Reniec habilita dos alternativas para recuperarlo. Una de ellas es la plataforma Ciudadano Digital, donde se puede actualizar la clave de manera gratuita siempre que se cuente con una lectora de tarjetas.

    La otra opción es acudir directamente a una oficina del Reniec con el DNI electrónico vigente para generar un nuevo código. La entidad recalca que esta clave es totalmente privada: no se almacena, no se comparte y ni siquiera el propio Reniec tiene acceso a ella.

    ¿Quiénes pueden sacar el DNI sin presentar fotografía impresa en 2025, según Reniec?
