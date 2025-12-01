Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

ES OFICIAL | Nuevos sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

Los profesores percibirán nuevos montos en su Remuneración Íntegra Mensual (RIM) luego de la publicación del Decreto Supremo N.º 277-2025-EF, el cual establece los incrementos salariales y alcanzará a docentes de distintas escalas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Nuevos sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados
    Nuevos sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados
    ES OFICIAL | Nuevos sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

    Los docentes percibirán nuevos montos en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, además de ajustes en los sueldos de los contratados bajo la Ley 30328 y en la asignación por jornada laboral adicional. Estos cambios fueron formalizados por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.º 277-2025-EF.

    La disposición, publicada en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025 —que establece incrementos salariales en dos fases, marzo y noviembre— señala en su artículo 1 que “la RIM por hora de la primera escala magisterial será de S/ 116,69”. Este valor será la referencia para calcular la remuneración de las demás escalas de la carrera magisterial.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Llegó diciembre con el ultimo FERIADO LARGO del 2025 que suspenderá las clases escolares por 4 días

    Nuevas remuneraciones para docentes contratados bajo la Ley 30328

    El Gobierno determinó nuevos montos salariales para los docentes contratados según la Ley N.º 30328, quienes trabajan bajo una jornada de 30 horas a la semana. En los niveles inicial, primaria y secundaria —incluyendo la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico Productiva— la remuneración mensual será de S/ 3.500,70.

    Asimismo, se estableció una escala distinta para quienes realizan funciones de coordinación. Los coordinadores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) y los Docentes Coordinadores en las oficinas diocesanas de Educación Católica (ONDEC u ODEC) recibirán un sueldo de S/ 4.667,60 al mes.

    Incremento en la asignación por jornada adicional para docentes encargados

    El decreto también incluye un aumento en la asignación por jornada laboral adicional destinada a los profesores que asumen responsabilidades directivas, jerárquicas o funciones de especialistas en educación. Para un docente con 30 horas en la primera escala magisterial, este monto será de S/ 1.166,90, mientras que en la octava escala llegará a S/ 2.450,49.

    Estos pagos se aplicarán a docentes encargados de instituciones multigrado, polidocentes y a directores de instituciones unidocentes de inicial y primaria. La escala completa para profesores de 30 horas queda establecida así:

    • Octava escala: S/ 2.450,49
    • Sétima escala: S/ 2.217,11
    • Sexta escala: S/ 2.042,08
    • Quinta escala: S/ 1.750,35
    • Cuarta escala: S/ 1.516,97
    • Tercera escala: S/ 1.400,28
    • Segunda escala: S/ 1.283,59
    • Primera escala: S/ 1.166,90

    El decreto detalla que los incrementos se financiarán con los recursos señalados en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas actualizará los nuevos montos en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos (AIRHSP).

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Nuevos sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS del 1 al 3 de diciembre: Conoce si calificas y dónde te toca tramitarlo

    ES OFICIAL | Calendario completo de los 16 feriados 2026 que te darán un día libre

    Llegó diciembre con el último FERIADO LARGO del 2025 que suspenderá las clases escolares por 4 días

    Temblor en Perú hoy, lunes 1 de diciembre de 2025: horario y epicentro del último sismo, según el IGP

    ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

    Lo más vistos en Ocio

    LINK OFICIAL | Elige tu local de votación HOY: cambia AQUÍ tu sede para las Elecciones 2026

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;