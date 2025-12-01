ES OFICIAL | Nuevos sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

Los profesores percibirán nuevos montos en su Remuneración Íntegra Mensual (RIM) luego de la publicación del Decreto Supremo N.º 277-2025-EF , el cual establece los incrementos salariales y alcanzará a docentes de distintas escalas.

Los docentes percibirán nuevos montos en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, además de ajustes en los sueldos de los contratados bajo la Ley 30328 y en la asignación por jornada laboral adicional. Estos cambios fueron formalizados por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.º 277-2025-EF.

La disposición, publicada en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025 —que establece incrementos salariales en dos fases, marzo y noviembre— señala en su artículo 1 que “la RIM por hora de la primera escala magisterial será de S/ 116,69”. Este valor será la referencia para calcular la remuneración de las demás escalas de la carrera magisterial.

Nuevas remuneraciones para docentes contratados bajo la Ley 30328

El Gobierno determinó nuevos montos salariales para los docentes contratados según la Ley N.º 30328, quienes trabajan bajo una jornada de 30 horas a la semana. En los niveles inicial, primaria y secundaria —incluyendo la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico Productiva— la remuneración mensual será de S/ 3.500,70.

Asimismo, se estableció una escala distinta para quienes realizan funciones de coordinación. Los coordinadores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) y los Docentes Coordinadores en las oficinas diocesanas de Educación Católica (ONDEC u ODEC) recibirán un sueldo de S/ 4.667,60 al mes.

Incremento en la asignación por jornada adicional para docentes encargados

El decreto también incluye un aumento en la asignación por jornada laboral adicional destinada a los profesores que asumen responsabilidades directivas, jerárquicas o funciones de especialistas en educación. Para un docente con 30 horas en la primera escala magisterial, este monto será de S/ 1.166,90, mientras que en la octava escala llegará a S/ 2.450,49.

Estos pagos se aplicarán a docentes encargados de instituciones multigrado, polidocentes y a directores de instituciones unidocentes de inicial y primaria. La escala completa para profesores de 30 horas queda establecida así:

Octava escala: S/ 2.450,49

Sétima escala: S/ 2.217,11

Sexta escala: S/ 2.042,08

Quinta escala: S/ 1.750,35

Cuarta escala: S/ 1.516,97

Tercera escala: S/ 1.400,28

Segunda escala: S/ 1.283,59

Primera escala: S/ 1.166,90