Triunfó en ‘Mi amor, el wachimán’ y series de la TV peruana y ahora RECUERDA DEVASTADA que INCENDIO DESTRUYÓ su casa

La actriz que formó parte de ‘Mi amor, el wachimán’ emocionó al referirse al incendio que provocó la pérdida de su vivienda en California . Mediante sus redes sociales, decidió expresar sus sentimientos y compartir una reflexión sobre lo ocurrido.

A un año de los incendios que arrasaron diversas zonas de California, en Estados Unidos, las secuelas de la tragedia siguen presentes para miles de familias que lo perdieron todo. Entre ellas se encuentra la actriz peruana Camila Zavala, recordada por su participación en la serie ‘Mi amor, el Wachimán’, producción de América Televisión protagonizada por Christian Domínguez, y quien actualmente reside en ese país.

La actriz y comunicadora volvió a referirse al duro episodio que marcó su vida luego de que el fuego consumiera su vivienda en Altadena, una de las localidades más afectadas. A través de sus redes sociales, Zavala compartió un extenso y emotivo mensaje en el que expresó que, pese al paso del tiempo, las heridas siguen abiertas. “El trauma y el dolor persisten”, escribió en su cuenta de Instagram.

Camila Zavala revive el dolor tras perder su casa en California

Radicada junto a su pareja en Los Ángeles, Camila Zavala utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de solidaridad a todas las familias que, como ella, aún enfrentan las consecuencias emocionales y materiales de los incendios.

“Ha pasado un año, pero el trauma y el dolor persisten. Nuestro vecindario. Nuestro hogar. Nuestra sensación de seguridad se vio profundamente afectada. La recuperación lleva tiempo. Este tipo de pérdida no es solo material. Se trata de pertenencias. Del hogar. De la familia”, expresó la actriz, quien ha participado en diversas producciones peruanas.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a su comunidad. “Hoy mantengo cerca a la comunidad de Altadena: a las familias que perdieron sus hogares, a aquellos cuyos hogares desaparecieron, a quienes enfrentan daños parciales y cicatrices invisibles. Ninguna experiencia es mayor ni menor. Todo duelo”, añadió Zavala, acompañando sus palabras con imágenes del estado en el que quedó su vivienda y con un mensaje de esperanza para que el 2026 traiga mejores días a su localidad.

¿Quién es Camila Zavala?

Camila Zavala alcanzó reconocimiento en la televisión peruana por dar vida a Jimena del Solar Noriega en ‘Mi amor, el Wachimán’, donde interpretó a la pareja de Tristán Calvo (Nico Ponce) y a la mejor amiga de Catalina, personaje encarnado por María Grazia Gamarra.