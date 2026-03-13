‘Majo con sabor’ aseguró que Jazmín Pinedo le hacía problemas a Gino Assereto por su cercanía. Ahora, él reaparece con un mensaje que genera suspicacias. ¿Qué trata de decir?

Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo con sabor’. | Composición Wapa | Instagram

Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo con sabor’. | Composición Wapa | Instagram

¿Indirecta? Luego de que la influencer ‘Majo con sabor’ revelara que su relación con Gino Assereto se vio afectada por reclamos de su expareja, Jazmín Pinedo, el exchico reality decidió pronunciarse.

El popular ‘Tiburón’ reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido y que dejó a muchos sorprendidos. Sus palabras han generado diversas interpretaciones entre seguidores, quienes se preguntan si se trataría de una indirecta.

Gino Assereto deja mensaje tras revelarse problemas con Jazmín

Luego de las contundentes declaraciones de su expareja sobre los conflictos que habría generado el vínculo con Jazmín Pinedo en su relación, el exchico reality llamó la atención con un mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, decidió compartir una breve reflexión que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’

“Soltar para avanzar no es abandonar, es aceptar que ya no te pertenece”, se lee en la frase que Gino Assereto publicó en sus historias de Instagram, acompañada de una fotografía de un atardecer. El también influencer añadió un emoji de abrazo, pero no mencionó a ninguna persona en particular, por lo que muchos especulan sobre a quién estaría dirigido el mensaje.

Cabe recordar que, cuando ‘Majo con sabor’ anunció el final de su relación, él prefirió mantenerse en silencio y no brindar detalles sobre lo ocurrido en su romance ni sobre las razones que llevaron a la ruptura.

'Majo con Sabor' acusa a Jazmín Pinedo de entrometerse en su relación

La influencer ‘Majo con Sabor’ se pronunció públicamente sobre las tensiones que marcaron su relación con Gino Assereto. Durante una entrevista con Magaly Medina, explicó que los conflictos surgieron, en gran parte, por la intervención de la expareja del actor, Jazmín Pinedo, y la falta de comunicación con ella.