Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Indirecta? Luego de que la influencer ‘Majo con sabor’ revelara que su relación con Gino Assereto se vio afectada por reclamos de su expareja, Jazmín Pinedo, el exchico reality decidió pronunciarse.
El popular ‘Tiburón’ reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido y que dejó a muchos sorprendidos. Sus palabras han generado diversas interpretaciones entre seguidores, quienes se preguntan si se trataría de una indirecta.
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Gino Assereto deja mensaje tras revelarse problemas con Jazmín
Luego de las contundentes declaraciones de su expareja sobre los conflictos que habría generado el vínculo con Jazmín Pinedo en su relación, el exchico reality llamó la atención con un mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, decidió compartir una breve reflexión que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
“Soltar para avanzar no es abandonar, es aceptar que ya no te pertenece”, se lee en la frase que Gino Assereto publicó en sus historias de Instagram, acompañada de una fotografía de un atardecer. El también influencer añadió un emoji de abrazo, pero no mencionó a ninguna persona en particular, por lo que muchos especulan sobre a quién estaría dirigido el mensaje.
Cabe recordar que, cuando ‘Majo con sabor’ anunció el final de su relación, él prefirió mantenerse en silencio y no brindar detalles sobre lo ocurrido en su romance ni sobre las razones que llevaron a la ruptura.
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'Majo con Sabor' acusa a Jazmín Pinedo de entrometerse en su relación
La influencer ‘Majo con Sabor’ se pronunció públicamente sobre las tensiones que marcaron su relación con Gino Assereto. Durante una entrevista con Magaly Medina, explicó que los conflictos surgieron, en gran parte, por la intervención de la expareja del actor, Jazmín Pinedo, y la falta de comunicación con ella.
A pesar de intentar acercarse con buena voluntad para generar una relación cordial, no obtuvo respuesta, lo que dificultó incluso vincularse con la hija de Assereto. Majo señaló que estas dinámicas entre exparejas suelen complicar nuevas relaciones: “A veces las madres no ayudan… No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren”. Aun así, aseguró que su intención siempre fue pacífica y respetuosa, pero que sus gestos solo provocaron más problemas para Gino.