Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”

‘Majo con sabor’ aseguró que Jazmín Pinedo le hacía problemas a Gino Assereto por su cercanía. Ahora, él reaparece con un mensaje que genera suspicacias. ¿Qué trata de decir?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”
    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo con sabor’. | Composición Wapa | Instagram
    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”

    ¿Indirecta? Luego de que la influencer ‘Majo con sabor’ revelara que su relación con Gino Assereto se vio afectada por reclamos de su expareja, Jazmín Pinedo, el exchico reality decidió pronunciarse.

    El popular ‘Tiburón’ reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido y que dejó a muchos sorprendidos. Sus palabras han generado diversas interpretaciones entre seguidores, quienes se preguntan si se trataría de una indirecta.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Maju Mantilla rompe su silencio tras ser vista de viaje con Gustavo Salcedo: su respuesta desata rumores de reconciliación

    Gino Assereto deja mensaje tras revelarse problemas con Jazmín

    Luego de las contundentes declaraciones de su expareja sobre los conflictos que habría generado el vínculo con Jazmín Pinedo en su relación, el exchico reality llamó la atención con un mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, decidió compartir una breve reflexión que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’
    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’

    “Soltar para avanzar no es abandonar, es aceptar que ya no te pertenece”, se lee en la frase que Gino Assereto publicó en sus historias de Instagram, acompañada de una fotografía de un atardecer. El también influencer añadió un emoji de abrazo, pero no mencionó a ninguna persona en particular, por lo que muchos especulan sobre a quién estaría dirigido el mensaje.

    Cabe recordar que, cuando ‘Majo con sabor’ anunció el final de su relación, él prefirió mantenerse en silencio y no brindar detalles sobre lo ocurrido en su romance ni sobre las razones que llevaron a la ruptura.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    'Majo con Sabor' acusa a Jazmín Pinedo de entrometerse en su relación

    La influencer ‘Majo con Sabor’ se pronunció públicamente sobre las tensiones que marcaron su relación con Gino Assereto. Durante una entrevista con Magaly Medina, explicó que los conflictos surgieron, en gran parte, por la intervención de la expareja del actor, Jazmín Pinedo, y la falta de comunicación con ella.

    A pesar de intentar acercarse con buena voluntad para generar una relación cordial, no obtuvo respuesta, lo que dificultó incluso vincularse con la hija de Assereto. Majo señaló que estas dinámicas entre exparejas suelen complicar nuevas relaciones: “A veces las madres no ayudan… No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren”. Aun así, aseguró que su intención siempre fue pacífica y respetuosa, pero que sus gestos solo provocaron más problemas para Gino.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”

    La confesión que remece su separación: Katia Condos revela que ya había querido dejar a Federico Salazar

    ¡Drástico giro! Darinka Ramírez vence en batalla judicial a Farfán y se revela cuánto quedará pagando de pensión

    Lo más vistos en Farándula

    Verónica Linares y Federico Salazar SORPRENDEN al revelar su ‘DESPEDIDA’ de América Noticias por INSPERADA razón: “Se acabó…”

    Maju Mantilla rompe su silencio tras ser vista de viaje con Gustavo Salcedo: su respuesta desata rumores de reconciliación

    Katia Condos PIERDE LOS PAPELES e INSULTA a reportero que EXPRESÓ su tristeza por SEPARARSE con Federico

    Joven captada besando a Carlos Alcántara revela cuál es su verdadera relación: "Lo siento joven, lleno de vida"

    Paolo Guerrero rompe el silencio tras separarse de Ana Paula y deja impensada advertencia: "Si confías demasiado, te engañarán"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;