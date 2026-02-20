Wapa.pe
Gino Assereto rompe su silencio con fuerte mensaje ante 'confirmación' de romance con Valentino: "Quien me conoce sabe"

Gino Assereto aclara los rumores sobre su supuesta relación con el tiktoker Valentino Palacios tras insinuaciones de su hermano, Jota Benz, que desataron especulaciones.

    El exchico reality Gino Assereto decidió pronunciarse públicamente para aclarar los rumores sobre un supuesto romance con el tiktoker Valentino Palacios, luego de que su propio hermano, Jota Benz, alimentara las especulaciones con comentarios que muchos interpretaron como una confirmación.

    Gino Assereto aclara los rumores y pone fin a la polémica

    La controversia comenzó días atrás, cuando el prometido de Angie Arizaga se refirió en tono bromista al vínculo entre ambos, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. Frente al revuelo mediático, el popular “Tiburón” decidió poner fin a la historia con un mensaje directo a sus seguidores.

    A través de un comunicado, el exintegrante de realities aseguró que tomó con humor todo lo que se dijo sobre su vida sentimental, pero consideró necesario cerrar el tema para evitar interpretaciones erróneas.

    "Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío ja ja ja, quien me conoce, sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, se lee al inicio de su comunicado.

    Gino destacó el carácter bromista de Jota Benz, sobre lo que se trataría de una broma: “Por otro lado, quien conoce a mi hermano jota Benz, quien empezó con esta broma, sabe también que al igual que yo, la seriedad con la que decimos nuestras bromas se prestan para que se crea q es verdad ja ja ja”.

    “¡Somos hermanos, pues! Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores motivo por el cual no veía necesario aclarar esto, pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática, gran detalle que a veces, está bien, siempre olvido por mi manera de ver la vida siempre desde una perspectiva amorosa, ¡sin maldad y relajado!”, precisó.

    Finalmente, el ex de Jazmín Pinedo terminó de cerrar el tema asegurando que no tiene una relación con el tiktoker: “En fin, quería dejar este tema zanjado y aclarado para evitar más comentarios alejados de la realidad. Bonito y bendecido día para tod@s en especial para los medios que han comido rico estos días gracias a esta broma jajaja".

    La broma que se volvió viral

    El pronunciamiento surge tras varios días de especulaciones que crecieron rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron las bromas como una confirmación real de romance. Sin embargo, con este mensaje, Assereto deja claro que todo formó parte de un juego mediático que terminó tomando una dimensión mayor a la esperada.

    Con su estilo relajado, el exchico reality decidió zanjar definitivamente el tema, marcando distancia de los rumores y recordando que todo se trató de una broma entre hermanos que terminó convirtiéndose en noticia.

