Tiktoker Valentino sorprende con romántico video junto a Gino Assereto: "El arte de ser..."

Valentino Palacios capta la atención en redes con un video junto a Gino Assereto , que muchos interpretaron como una insinuación romántica.

Valentino se luce en video con Gino Assereto | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok - Instagram

El influencer Valentino Palacios volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un llamativo video junto a Gino Assereto. El clip, que inicialmente fue interpretado como una insinuación romántica, generó sorpresa entre los usuarios, aunque finalmente todo apuntó a una broma en el estilo irreverente que caracteriza al creador de contenido.

Valentino sorprende con video con Gino Assereto

El contenido fue compartido en TikTok y mostró una escena que muchos interpretaron como una señal de interés sentimental. En las primeras imágenes, Valentino aparece sonriendo mientras observa fuera de cámara, hasta que el encuadre revela que su atención estaba dirigida hacia Assereto.

Luego, el modelo, conocido como el “tiburón, aparece sosteniendo una taza de café. Al notar la cámara, bebe un sorbo y sonríe con gesto cómplice. El clip estuvo acompañado del mensaje: "El arte de ser gracioso. Mi Neto", junto a emojis de beso y corazón, lo que intensificó las especulaciones.

La publicación no tardó en hacerse viral: superó los 2 millones de reproducciones y acumuló más de 184.000 “me gusta” en pocas horas. Los comentarios, sin embargo, reflejaron opiniones divididas entre quienes creyeron en un posible romance y quienes asumieron que todo era parte del humor del influencer.

"Al principio, creí que sí era con él, pero ahora siento que es joda", "Valentino es Federico, pero te hace reír y lo olvidas", "Qué de mínimo común múltiplo", "O sea que los rumores eran ciertos", "Valentino, sin sabor", "Sonriendo para no quedar mal, ja ja ja", escribieron, dando a entender que no todos creen en su supuesto romance.