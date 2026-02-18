Tula Rodríguez quedó en shock al encontrar su departamento en desorden tras dejarlo a cargo de su amiga y su hija. La actriz compartió el video en redes sociales.

Tula Rodríguez se quedó en shock al llegar de sorpresa al departamento que tiene frente al mar y ver el estado en el que estaba tras dejarlo a cargo de su amiga Pilar Arana y su hija Valentina. La actriz grabó todo como evidencia y compartió el video en sus redes sociales.

Así encontró Tula Rodríguez su ‘depa’ al cuidado de su amiga y su hija

La exconductora y actriz Tula Rodríguez se llevó una desagradable sorpresa al llegar a su propiedad en la playa y encontrar un desorden que no dudó en reclamarle a su mejor amiga Pilar, a quien dejó a cargo mientras cuidaba a su hija.

“Mientras yo trabajo, hay una casa de playa que se está manejando, encabezado por Pilucha, para que yo pueda grabar mi novela ‘Los Otros Concha’, Valentina pueda disfrutar de la playa con sus amigas y sean felices, así que vamos a ver cómo tienen esa casa”, comentó antes de ver lo que le esperaba.

“¿Qué haces acá? ¡Avisa que vienes, oye!”, dijo Pilar asombrada de verla. “Pero es mi casa (…) Amiga ¿qué es este pan podrido? ¿Qué es ese pan?”, intervino Tula mostrando un pan en avanzado estado de descomposición. “Tú me has dicho que no bote nada”, se excusó Pilar.

“Mira todo acá hecho una porquería, no puede ser, trago, trago, ají, lo que he mandado es esto, ¿por qué no comen eso? ¡No jod*s, Pilar! ¿Qué hace eso todo tirado? ¡Pilar no te pases! ¿qué es este desorden? ¿Por qué mi cuarto está así?”, agregó la actriz molesta mientras hacía un recorrido por la cocina y su habitación.

“Tú has dicho que nadie entre a tu cuarto, yo recibo órdenes de tu hija”, sostuvo la amiga de la popular ‘Peludita’ y esta le recordó que debía poner el orden al ser la adulta en la casa: “Pero tú eres la adulta responsable (…) No seas pend…”.

Tula no lo soportó y tomó a su hija por el brazo para pedirle que se fueran: “Valen, nos vamos a Lima, porque tú no te puedes quedar con la tía”, dijo, mientras que su engreída se quedaba sorprendida: “Mamá, si la tía no hace nada (por eso)”.