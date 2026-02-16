Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

Hace algunos meses se reveló un video, en donde Laura Spoya llamaba a una amiga que la ayudaría con esta “situación”. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido
    Difuenden video de Laura Spoya llamando a contacto que la ayudaba con la PNP | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    Laura Spoya se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida, tras haber tenido un accidente en su auto después de haberse quedado dormida. En medio de esta situación, sale a la luz un video que ha dejado muchos comentarios.

    Y es que en TikTok apareció un video de la exmiss Perú llamando a una amiga después de haberse “metido en problemas”. Sin embargo; cuando la amiga expone una frase demasiado polémica, Spoya decide revelarle que está en vivo. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos en la siguiente nota.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Laura Spoya revela la angustiante reacción de su hijita al enterarse de su fuerte accidente: "¡Qué te ha pasado!"

    Exponen a Laura Spoya pidiendo ayuda después de haberse bebido una “chela” y manejar su auto

     El video compartido en una cuenta de TikTok se ve a la modelo llamando a una amiga y pidiéndole ayuda porque un policía la paró por manejar después de haberse tomado una cerveza: “Estoy en la comisaría. Lo que pasa es que me tomé una chela en el programa y me paró un policía. Necesito que me mandes a alguien urgente”, mencionó.

    A lo que la amiga le responde: “¿Pero no le dijiste que le pagabas? Escúchame, esto no puede salir en la prensa”

    Al escuchar las palabras de la amiga, Laura reaccionó de manera inmediata y le dijo que estaba en vivo y aclárondole que todo se trataba de una broma.

    Usuarios reaccionan a video de Laura Spoya

    Al ver el video, usuarios en TikTok mostraron su molestia por los “contactos” que tendría Laura y por haber mencionado que pudo ofrecerle dinero a las autoridades para poder salir de la comisaría.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    Shirley Arica REVELA que Macla Yamada fue quien le aconsejó sobre su salud antes de ser operada: "Hayimy es un chancay"

    Novia intenta ayudar a Stefano Salvini pero él responde inesperadamente: ¿Por qué me grabas?

    ‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a tener siete meses de embarazo de mellizos: “¿Y los bebés?”

    ¿Qué le pasó a Stefano Salvini? Actor es reaparece en estado de "abandono" y "pidiendo" limosnas en la calle: "Tomé malas decisiones"

    Lo más vistos en Farándula

    Isabella Ladera rompe su silencio y revela cómo reaccionó Hugo García al enterarse que sería papá: "Se quedó en shock '¡No puede ser!'"

    Tiktoker Valentino Palacios rompe en llanto en comisaría tras denunciar robo y agresión: “Por defender a mi hermano”

    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    Stefano Salvini quiebra su silencio con demoledor dardo contra Andrés Wiese y su expareja Ale Esparza por AMPAY

    Karla Tarazona 'estalla' contra Cueva: "No me genera respeto, no es bueno con sus hijos y es maltratador"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;