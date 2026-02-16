Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebidoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Laura Spoya se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida, tras haber tenido un accidente en su auto después de haberse quedado dormida. En medio de esta situación, sale a la luz un video que ha dejado muchos comentarios.
Y es que en TikTok apareció un video de la exmiss Perú llamando a una amiga después de haberse “metido en problemas”. Sin embargo; cuando la amiga expone una frase demasiado polémica, Spoya decide revelarle que está en vivo. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos en la siguiente nota.
PUEDES LEER: Laura Spoya revela la angustiante reacción de su hijita al enterarse de su fuerte accidente: "¡Qué te ha pasado!"
Exponen a Laura Spoya pidiendo ayuda después de haberse bebido una “chela” y manejar su auto
El video compartido en una cuenta de TikTok se ve a la modelo llamando a una amiga y pidiéndole ayuda porque un policía la paró por manejar después de haberse tomado una cerveza: “Estoy en la comisaría. Lo que pasa es que me tomé una chela en el programa y me paró un policía. Necesito que me mandes a alguien urgente”, mencionó.
A lo que la amiga le responde: “¿Pero no le dijiste que le pagabas? Escúchame, esto no puede salir en la prensa”
Al escuchar las palabras de la amiga, Laura reaccionó de manera inmediata y le dijo que estaba en vivo y aclárondole que todo se trataba de una broma.
Usuarios reaccionan a video de Laura Spoya
Al ver el video, usuarios en TikTok mostraron su molestia por los “contactos” que tendría Laura y por haber mencionado que pudo ofrecerle dinero a las autoridades para poder salir de la comisaría.