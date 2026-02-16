Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

Hace algunos meses se reveló un video, en donde Laura Spoya llamaba a una amiga que la ayudaría con esta “situación”.

Difuenden video de Laura Spoya llamando a contacto que la ayudaba con la PNP | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Laura Spoya se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida, tras haber tenido un accidente en su auto después de haberse quedado dormida. En medio de esta situación, sale a la luz un video que ha dejado muchos comentarios.

Y es que en TikTok apareció un video de la exmiss Perú llamando a una amiga después de haberse “metido en problemas”. Sin embargo; cuando la amiga expone una frase demasiado polémica, Spoya decide revelarle que está en vivo. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos en la siguiente nota.

Exponen a Laura Spoya pidiendo ayuda después de haberse bebido una “chela” y manejar su auto

El video compartido en una cuenta de TikTok se ve a la modelo llamando a una amiga y pidiéndole ayuda porque un policía la paró por manejar después de haberse tomado una cerveza: “Estoy en la comisaría. Lo que pasa es que me tomé una chela en el programa y me paró un policía. Necesito que me mandes a alguien urgente”, mencionó.

A lo que la amiga le responde: “¿Pero no le dijiste que le pagabas? Escúchame, esto no puede salir en la prensa”

Al escuchar las palabras de la amiga, Laura reaccionó de manera inmediata y le dijo que estaba en vivo y aclárondole que todo se trataba de una broma.

