Captan a misterioso joven retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras fuerte choque: esto se observa

¡Nuevas imágenes! Salen a la luz tras el impactante accidente vehicular protagonizado por Laura Spoya en Surco la madrugada del jueves 12 de febrero. Según el dominical ‘Reporte Semanal’, luego de la llegada de la Policía y del Cuerpo General de Bomberos, apareció un vehículo blanco del que descendió un joven. Testigos indicaron que el sujeto realizó una llamada desde la acera mientras las autoridades efectuaban las diligencias.

Exponen a misterioso joven retirando objetos del vehículo de la exmodelo tras violento choque

Según el informe televisivo, el individuo llegó alrededor de las 3:37 a. m., cuando el ambiente aún era delicado y los equipos de emergencia priorizaban la atención de la conductora, quien presentaba heridas de consideración. El joven estacionó su auto frente a la escena y, de acuerdo con un testimonio difundido por el programa, permaneció varios minutos realizando llamadas antes de dirigirse hacia la camioneta.

“Bajó un policía y ahí mismo llegó un vehículo blanco que se estacionó al frente. Empezó a llamar por teléfono. ¿Con quién coordinaría?, no sé”, comentó el testigo para el dominical, dejando abierta la interrogante sobre las comunicaciones que el sujeto mantenía en ese momento.

Las imágenes también muestran que, mientras policías y bomberos continuaban con sus labores, el joven se acercó al vehículo, abrió una de las puertas y empezó a sacar algunos objetos del interior. Primero se le ve retirando lo que parecería ser una almohada; luego regresó para llevarse otros artículos cuyo contenido no fue precisado en el reportaje.

El material audiovisual evidencia además que, cuando estaba por retirarse, fue abordado por un efectivo policial. Tras un breve diálogo, el agente le permitió irse sin realizar ninguna acción adicional. Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad del joven ni se conoce con exactitud qué objetos fueron extraídos del vehículo.

Este hecho despertó múltiples interrogantes entre la audiencia y en redes sociales, sobre todo en torno a si el joven tenía alguna relación con la conductora o si estaba autorizado para retirar objetos del vehículo durante la intervención de emergencia. El informe periodístico no pudo esclarecer estos puntos, por lo que el caso continúa envuelto en dudas.