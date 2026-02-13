La modelo y conductora se comunicó con el programa de Magaly TV La Firme tras el accidente del jueves en la madrugada. Pidió comprensión y afirmó que su prioridad es recuperarse.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme este 12 de febrero, Magaly Medina mostró fragmentos de conversaciones atribuidas a Laura Spoya, en las que la modelo detallaba su estado de salud tras el accidente. En medio de especulaciones sobre un presunto consumo de alcohol —avivadas por una historia publicada por Mario Irivarren horas antes— la conductora decidió pronunciarse y fue clara: “Tengo fracturas en dos vértebras. Me tienen que operar”.

Laura Spoya declara por primera vez a Magaly TV tras su accidente

Mediante un informe difundido en el programa de Medina, se reveló una conversación entre el reportero y la conductora, donde fue consultada por su situación. Ante ello, Spoya expresó: “La gente se inventa cada cosa… Me dan cólera”, evidenciando su incomodidad frente a los rumores.

El diálogo continuó con mayores precisiones sobre su estado de salud. “No me dejan llamar acá, es que estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me van a operar a las cinco AM”, manifestó, confirmando la seriedad de las heridas y la intervención programada.

Asimismo, se abordó la forma en que se produjo el accidente. “Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizás menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé. Pero no tengo nada que ocultar”. La modelo también negó haber bebido en exceso: “Unos sorbos a la chela, creo, pero tipo a las diez p. m., ni media chela. Ni Tef ni yo estábamos tomando”.

Magaly Medina no cree en Laura Spoya

Al analizar la versión de la modelo, la conductora subrayó que no se han hecho públicos resultados de dosaje etílico ni toxicológico, por lo que —según precisó— no es posible sacar conclusiones definitivas. “No hemos visto el dosaje. Nosotros no lo hemos visto, no sabemos cuánto tiene”, enfatizó.