Magaly Medina regresa con destape, pero descartan que sea Domínguez: “No es un esposo ejemplar ni enamoró con su historia de amor”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Arde Chollywood! Magaly Medina vuelve con todo a la televisión este 9 de febrero y su nueva promo de ‘Magaly TV La Firme’ ha desatado especulaciones en el mundo del espectáculo. En el adelanto, se describe a un personaje que “enamoró a todos con su historia de amor, era el esposo ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche”. Aclarando rumores, Samuel Suárez indicó que no se trata del líder de la Gran Orquesta Internacional.
LEE MÁS: Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA
Magaly Medina regresa a la TV con nuevo destape y descartan a Christian Domínguez
Magaly Medina regresa a las pantallas este lunes 9 de febrero con un avance que ha causado gran expectación y rumores sobre un ampay. En la promo se menciona a un hombre del espectáculo casado, presentado como el esposo ejemplar, aunque una noche de diversión habría cambiado su historia. "Enamoró a todos con su historia de amor. Era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche", comentó.
El adelanto generó furor entre el público, que tendrá que esperar hasta este lunes a las 9:45 p. m. para descubrir quién protagoniza el programa. Entre los nombres que circularon en redes sociales se encontraba Christian Domínguez, recordado por un ampay que protagonizó en 2024 tras su infidelidad a Pamela Franco.
Instarándula, a cargo de Samuel Suárez, salió a aclarar la situación y dar tranquilidad a Karla Tarazona, pareja del cantante, explicando que la descripción difundida no coincide con Domínguez, quien ya se encuentra divorciado y tiene fama de ‘infiel’.
"Lo bueno que mi Karlita ya puede estar tranquila, porque ninguno de esos títulos se acomoda a Domínguez. Ningún esposo ejemplar y menos que enamoró a todos con su historia de amor. Así que Christian descartado", afirmó Suárez.
Cabe recordar que el músico fue vinculado a Molly Gereda, su cantante en 'Puro Sentimiento', tras insinuaciones de coqueteo que ella hizo, generando rumores de infidelidad. No obstante, la cantante negó todo, aclarando que su convivencia con él fue en el pasado durante su relación con Pamela Franco y por motivos de alquiler.