Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

Padre de Monserrat Seminario habría enviado fuerte advertencia a Melcochita: "Controla a tus hijas, no quiero hacerte daño"

Un audio del padre de Monserrat Seminario, expareja de Melcochita, expuso una fuerte advertencia al cómico sobre su familia y su relación con sus hijas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Padre de Monserrat Seminario habría enviado fuerte advertencia a Melcochita: "Controla a tus hijas, no quiero hacerte daño"
    Padre de Monserrat Seminario habría amenazado a Melcochita | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Padre de Monserrat Seminario habría enviado fuerte advertencia a Melcochita: "Controla a tus hijas, no quiero hacerte daño"

    Un nuevo capítulo se suma a la polémica que involucra a Melcochita y su entorno familiar. Se difundió un audio que sería del padre de Monserrat Seminario, expareja del artista, en el que se escucha un mensaje directo dirigido al cómico.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden

    Hija de Melcochita expone supuesta amenaza a su padre

    El material fue difundido públicamente por Susan Villanueva durante el pódcast Deysi Te Prende’, generando una inmediata reacción entre seguidores y usuarios digitales que siguen de cerca el conflicto.

    En el registro se oye a quien sería el padre de Monserrat enviar una advertencia frontal a Pablo Villanueva. “No te quiero hacer daño. Controla a tus hijas”, expresa con tono firme, en una declaración que ha sido interpretada como un mensaje directo al núcleo familiar del humorista.

    Además, según lo expuesto en el mismo espacio digital, el hombre también plantea la posibilidad de un enfrentamiento mediático. “Quieren hablar, hablemos. No hay ningún problema. Podemos ir a cualquier canal y yo me enfrento a ustedes. Yo no tengo problemas. El problema es que vas a salir mal parado”, se escucha en el audio, dejando entrever su disposición a debatir públicamente.

    Esta controversia surge en medio de acusaciones cruzadas relacionadas con la relación que mantuvieron Monserrat Seminario y el comediante. Frente a los cuestionamientos, el padre de la joven reafirma su respaldo absoluto hacia su hija y nietos, marcando límites claros en el mensaje final: “No te quiero hacer daño, por favor. No te metas con mi nieto. Ya si quieres meterte con alguien, métete conmigo”.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Imitadores en 'Yo Soy' exponen su FUERTE 'PELEA' y Ricardo Morán los cuadra EN VIVO: "No vuelvan más"

    Melcochita niega abandono y asegura que cumple con sus hijas

    El humorista confirmó que su aún esposa lo denunció por presunto abandono de hogar mientras él se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales. Según su versión, la acción fue presentada en la Dirincri con el objetivo de sustentar una causal de divorcio.

    Pablo Villanueva rechazó haber descuidado sus responsabilidades y afirmó que dejó cubiertos los gastos principales antes de viajar. “Vine a trabajar, y antes de viajar, dejé pagado el alquiler del departamento y el colegio de mis hijas; es más, este 10 de marzo debo pagar otro mes de alquiler”, afirmó. Además, sostuvo que durante los años de convivencia siempre asumió los compromisos económicos del hogar.

    También explicó que la administración del dinero estaba a cargo de Monserrat y que parte de sus ahorros se destinaron a resolver un problema legal anterior. Respecto a un posible viaje de sus hijas al extranjero, indicó que no se opone, pero aclaró: “No se las puede llevar a la fuerza”. Finalmente, negó cualquier preferencia entre ellas y aseguró que afronta el proceso con tranquilidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Padre de Monserrat Seminario habría enviado fuerte advertencia a Melcochita: "Controla a tus hijas, no quiero hacerte daño"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

    Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Ricardo Morán 'ENFURECE' con participante de 'Yo Soy' por darle REGALITO y queda ELIMINADA del programa: "Este juego de los regalos no corresponde"

    Imitadores en 'Yo Soy' exponen su FUERTE 'PELEA' y Ricardo Morán los cuadra EN VIVO: "No vuelvan más"

    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

    Lo más vistos en Farándula

    Oliver Sonne emociona al anunciar que ya es papá y revela el nombre de su primera hija con Isabella Taulund

    Ricardo Mendoza revela que “terminó” su compromiso con su novia después de percance con su anillo

    Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al sexto día’ con faja tras operación por accidente: "El show debe continuar"

    Padre de Adrián Villar se quiebra ante el hermano de Lizeth Marzano y defiende a su hijo tras el accidente: ‘Me siento muy mal’

    Hermano de Lizeth Marzano se quiebra en vivo y revela el sueño que ella no pudo cumplir: “Gracias por arruinar mi vida”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;