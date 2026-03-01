Un audio del padre de Monserrat Seminari o, expareja de Melcochita , expuso una fuerte advertencia al cómico sobre su familia y su relación con sus hijas.

Un nuevo capítulo se suma a la polémica que involucra a Melcochita y su entorno familiar. Se difundió un audio que sería del padre de Monserrat Seminario, expareja del artista, en el que se escucha un mensaje directo dirigido al cómico.

Hija de Melcochita expone supuesta amenaza a su padre

El material fue difundido públicamente por Susan Villanueva durante el pódcast ‘Deysi Te Prende’, generando una inmediata reacción entre seguidores y usuarios digitales que siguen de cerca el conflicto.

En el registro se oye a quien sería el padre de Monserrat enviar una advertencia frontal a Pablo Villanueva. “No te quiero hacer daño. Controla a tus hijas”, expresa con tono firme, en una declaración que ha sido interpretada como un mensaje directo al núcleo familiar del humorista.

Además, según lo expuesto en el mismo espacio digital, el hombre también plantea la posibilidad de un enfrentamiento mediático. “Quieren hablar, hablemos. No hay ningún problema. Podemos ir a cualquier canal y yo me enfrento a ustedes. Yo no tengo problemas. El problema es que vas a salir mal parado”, se escucha en el audio, dejando entrever su disposición a debatir públicamente.

Esta controversia surge en medio de acusaciones cruzadas relacionadas con la relación que mantuvieron Monserrat Seminario y el comediante. Frente a los cuestionamientos, el padre de la joven reafirma su respaldo absoluto hacia su hija y nietos, marcando límites claros en el mensaje final: “No te quiero hacer daño, por favor. No te metas con mi nieto. Ya si quieres meterte con alguien, métete conmigo”.

Melcochita niega abandono y asegura que cumple con sus hijas

El humorista confirmó que su aún esposa lo denunció por presunto abandono de hogar mientras él se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales. Según su versión, la acción fue presentada en la Dirincri con el objetivo de sustentar una causal de divorcio.

Pablo Villanueva rechazó haber descuidado sus responsabilidades y afirmó que dejó cubiertos los gastos principales antes de viajar. “Vine a trabajar, y antes de viajar, dejé pagado el alquiler del departamento y el colegio de mis hijas; es más, este 10 de marzo debo pagar otro mes de alquiler”, afirmó. Además, sostuvo que durante los años de convivencia siempre asumió los compromisos económicos del hogar.