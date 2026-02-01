El comediante Pablo Villanueva, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, rompió su silencio tras darse a conocer su ruptura con Monserrat Seminario. El músico dejó en evidencia las razones contundentes que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de esta, acusándola de gastar su dinero.

Melcochita acusa a Monserrat Seminario de quitarle su dinero

El humorista Melcochita aseguró que su decisión de separarse de Monserrat Seminario se vio influenciada debido a razones económicas. Villanueva reveló que su expareja gastó al menos medio millón de dólares, el equivalente a 1.8 millones de soles.

“Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada. No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, sostuvo de forma tajante en entrevista con Trome.

El sonero también contó que era su expareja quien administraba su dinero y que siempre confió en ella, por este motivo, nunca sospechó que ella se aprovecharía de su confianza gastando todo el dinero en asuntos personales.

“Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, precisó y reveló en qué se habría gastado su dinero.

“En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, afirmó.

Melcochita quiere divorciarse de Monserrat Seminario

Finalmente, el comediante dejó en claro que está totalmente dispuesto a iniciar el proceso legal de divorcio de la madre de su última hija, acusándola de que esta quiere verlo mal para sacar provecho de su posible muerte.