Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

Natalie Vértiz sorprende con reacción tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo: "Ya no tienen memoria"

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo regresan como conductores de ‘La Granja VIP’ en Panamericana, generando expectativa y reviviendo antiguos rumores sobre su relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalie Vértiz sorprende con reacción tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo: "Ya no tienen memoria"
    Natalie Vértiz reacciona a encuentro de Yaco y Ethel | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Natalie Vértiz sorprende con reacción tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo: "Ya no tienen memoria"

    Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se reencontrarán una vez más para ser dupla en la pantalla chica. La conductora sorprendió al anunciar en sus redes sociales que serían los conductores del reality de convivencia La Granja VIP en Panamericana y una de las primeras en reaccionar fue Natalie Vértiz, quien mandó un mensaje en las redes. Los usuarios no dudaron en recordar el conflicto que rompió la relación entre los conductores y dejaron entrever las especulaciones de infidelidad.

    wapa.pe

    VER MÁS: “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    ¿Cómo reaccionó Natalie Vértiz tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo?

    A través de las redes sociales de Panamericana, se dio a conocer el lanzamiento de ‘La Granja VIP’ con Ethel y Yaco Eskenazi al mando de la conducción. "LA GRANJA VIP LLEGA AL PERÚ y llega a Panamericana. Una experiencia única. Una convivencia extrema. El reality que todos están esperando.  Ethel Pozo y Yaco Eskenazi ya forman parte de Panamericana y del gran reality LA GRANJA VIP", se lee en el post anunciando la noticia.

    Las reacciones no se hicieron esperar y una de las primeras en darle ‘Me gusta’ fue Natalie Vértiz, quien no solo le dio ‘like’, sino que comentó de manera breve, pero precisa, con emojis de manos aplaudiendo, lo que daría a entender que respalda el regreso a la televisión de su esposo.

    La escueta reacción de Natalie Vértiz en redes
    La escueta reacción de Natalie Vértiz en redes

    Lo que más sorprendió fue la respuesta de la hija de Gisela Valcárcel, quien le dio un ‘Me gusta’ a su comentario, lo que fue interpretado como un gesto de acercamiento a la modelo luego de enemistarse en 2024.

    Ethel Pozo reaccionó a comentario de Natalie Vértiz
    Ethel Pozo reaccionó a comentario de Natalie Vértiz

    Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y recordaron incluso los rumores de una supuesta infidelidad de Yaco Eskenazi con Pozo. “O sea, ya no tienen memoria. Bueno, chamba es chamba”, “Bueno Yaco, que te vaya increíble, ya sabes, toma tu distancia”, “O sea ¿volverán a trabajar juntos después de que Ethel dijera mentirosa a Natalie? ¿Dónde está eso de que defiendo a mi esposa? Debieron ofrecerle demasiado dinero para que acepte Natalie, y encima después de los rumores de ellos dos en América”, se lee en redes.

    wapa.pe
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hijas de Melcochita arremeten contra Monserrat y hacen fuerte acusación: “A nuestro padre le pegan"

    ¿Por qué terminó la amistad de Ethel Pozo con Natalie Vértiz?

    La relación entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz se fracturó en abril de 2024, luego de que una serie de comentarios públicos generaran incomodidad y marcaran un quiebre definitivo entre ambas. El conflicto se desencadenó cuando Vértiz reaccionó con ironía ante la sorpresa expresada por Pozo tras visitar la vivienda de Jefferson Farfán, lo que fue interpretado como una indirecta con doble intención.

    Las referencias posteriores entre ellas, comparaciones sobre el tamaño de viviendas y menciones sarcásticas al uso de pases rápidos en Disney, intensificaron la tensión. Para Ethel Pozo, estas expresiones no fueron simples bromas, sino burlas que cruzaron límites personales, además de considerar que se difundieron afirmaciones falsas y se vulneró su privacidad. Esta situación la llevó a tomar la decisión de poner punto final a la amistad que mantenía con Natalie Vértiz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz sorprende con reacción tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo: "Ya no tienen memoria"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Xiomy Kanashiro, novia de Jefferson Farfán, anuncia dolorosa pérdida: "Sé que estarás siempre cuidando de mí"

    Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

    Natalie Vértiz sorprende con reacción tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo: "Ya no tienen memoria"

    Hijas de Melcochita arremeten contra Monserrat y hacen fuerte acusación: “A nuestro padre le pegan"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Paco Bazán se lanza como cantante? Conductor sorprendió a Susana Alvarado con romántico tema: "Una canción de amor..."

    Mall ‘KM 40’ de Jefferson Farfán luce vacío tras más de un año inaugurado: imágenes revelan escasa afluencia

    Melissa Klug desafía fallo y se niega a entregar los US$300 mil a Jefferson Farfán

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    La radical transformación de Fabianne Hayashida: La 'China' de 'Combate' que desapareció de la TV para dedicarse a esto

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;