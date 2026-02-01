Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se reencontrarán una vez más para ser dupla en la pantalla chica. La conductora sorprendió al anunciar en sus redes sociales que serían los conductores del reality de convivencia ‘La Granja VIP’ en Panamericana y una de las primeras en reaccionar fue Natalie Vértiz, quien mandó un mensaje en las redes. Los usuarios no dudaron en recordar el conflicto que rompió la relación entre los conductores y dejaron entrever las especulaciones de infidelidad.

¿Cómo reaccionó Natalie Vértiz tras anuncio de reencuentro de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo?

A través de las redes sociales de Panamericana, se dio a conocer el lanzamiento de ‘La Granja VIP’ con Ethel y Yaco Eskenazi al mando de la conducción. "LA GRANJA VIP LLEGA AL PERÚ y llega a Panamericana. Una experiencia única. Una convivencia extrema. El reality que todos están esperando. Ethel Pozo y Yaco Eskenazi ya forman parte de Panamericana y del gran reality LA GRANJA VIP", se lee en el post anunciando la noticia.

Las reacciones no se hicieron esperar y una de las primeras en darle ‘Me gusta’ fue Natalie Vértiz, quien no solo le dio ‘like’, sino que comentó de manera breve, pero precisa, con emojis de manos aplaudiendo, lo que daría a entender que respalda el regreso a la televisión de su esposo.

La escueta reacción de Natalie Vértiz en redes

Lo que más sorprendió fue la respuesta de la hija de Gisela Valcárcel, quien le dio un ‘Me gusta’ a su comentario, lo que fue interpretado como un gesto de acercamiento a la modelo luego de enemistarse en 2024.

Ethel Pozo reaccionó a comentario de Natalie Vértiz

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y recordaron incluso los rumores de una supuesta infidelidad de Yaco Eskenazi con Pozo. “O sea, ya no tienen memoria. Bueno, chamba es chamba”, “Bueno Yaco, que te vaya increíble, ya sabes, toma tu distancia”, “O sea ¿volverán a trabajar juntos después de que Ethel dijera mentirosa a Natalie? ¿Dónde está eso de que defiendo a mi esposa? Debieron ofrecerle demasiado dinero para que acepte Natalie, y encima después de los rumores de ellos dos en América”, se lee en redes.

¿Por qué terminó la amistad de Ethel Pozo con Natalie Vértiz?

La relación entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz se fracturó en abril de 2024, luego de que una serie de comentarios públicos generaran incomodidad y marcaran un quiebre definitivo entre ambas. El conflicto se desencadenó cuando Vértiz reaccionó con ironía ante la sorpresa expresada por Pozo tras visitar la vivienda de Jefferson Farfán, lo que fue interpretado como una indirecta con doble intención.