Los exconductores de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, sorprenden al llegar a Canal 5 pese a rumores de distanciamiento.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sorprenden a sus seguidores al confirmar su regreso a la televisión abierta con ‘La Granja VIP’ en Canal 5. El anuncio, hecho por Ethel este 1 de febrero en sus redes sociales, pone fin a los rumores sobre un distanciamiento entre ambos, luego de los comentarios sobre su amistad tras la polémica con Natalie Vértiz. Ahora, la dupla vuelve como figuras centrales de este esperado reality de Panamericana TV.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo vuelven juntos en conducción con nuevo reality internacional

Ethel Pozo compartió en Instagram un video promocional de un nuevo reality internacional que llega a Perú, mostrando entusiasmo por el proyecto que había mantenido en secreto. La sorpresa fue su reencuentro con Yaco Eskenazi, con quien retomará la conducción. La dupla que brilló en pantalla promete nuevas historias y momentos que cautivarán a los seguidores del programa.

Este post estuvo acompañado por un texto: "Y en esta nueva aventura, no puedo estar más feliz de volver a conducir con mi partner de tantos años Yaco Eskenazi (el chisme se los cuento después) Ahora miren todo lo que se viene en esta Granja que no es para cualquiera! Que cante el Gallo”, adelantó la presentadora.

El video, parte de la preventa del canal, advierte: “Nadie lo esperaba. Ellos tampoco. Muy pronto llega el reality de convivencia que lo cambiará todo”, generando revuelo entre los seguidores. Aunque Eskenazi aún no se pronunció oficialmente, repostear el video confirma su participación y mantiene la expectativa en redes.

¿De qué trata La Granja VIP?

La Granja VIP Perú es la versión nacional del exitoso formato internacional de convivencia y competencia en un entorno rural. Dieciocho celebridades peruanas deberán adaptarse a la vida en la granja, realizando tareas como cultivar, alimentar animales y ordeñar, mientras son vigilados por 40 cámaras.

El reality combinará competencias, eliminaciones y dinámicas que pondrán a prueba la cooperación y estrategia de los participantes. Con un enfoque familiar, promete mostrar a los famosos en situaciones completamente distintas a su rutina diaria, generando conflictos, alianzas y momentos inesperados en la pantalla peruana.

Ethel Pozo terminó su amistad con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

En abril de 2024, tras intercambiar comentarios públicos, Ethel Pozo anunció el fin de su amistad con Natalie Vértiz y, por extensión, con Yaco Eskenazi, con quien compartió la conducción de Mi mamá cocina mejor que la tuya. La controversia surgió tras críticas de Ethel hacia comentarios de Eskenazi sobre Disney, que Natalie respondió con ironía, generando un intenso debate en redes. Pozo declaró que la única forma de reconciliación sería que Natalie admitiera públicamente que mintió.