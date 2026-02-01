Wapa.pe
Valentino Palacios sorprende al ser 'botado' de su casa tras anunciar que se mudará con un misterioso hombre; su mamá y abuela reaccionaron duramente.

    El tiktoker Valentino Palacios ha vuelto a generar polémica entre sus seguidores tras protagonizar una acalorada discusión con su mamá, “La Fio”, en la que también intervino su abuela, conocida como “Candela” en redes. El joven influencer fue ‘botado’ de su hogar luego de anunciar que se mudaría con un chico, provocando la fuerte reacción de su familia. Conoce todos los detalles de este inesperado conflicto.

    Valentino Palacios protagoniza fuerte pelea familiar y termina expulsado de su casa

    A través de sus redes, el joven Valentino Palacios dejó a sus seguidores impactados al ser ‘botado’ de su casa. Todo ocurrió luego de que contara que un misterioso hombre le había invitado a vivir con él en el distrito de San Isidro, y le revelara la propuesta a su mamá.

    La sorpresa fue para él cuando su madre le dejó claro que, si decide mudarse, ya no podría regresar: "Vaya con Dios. Y te largas de esta casa ya no vueles. Lárgate si te da la gana, pero el día que algo te pase no vuelvas a tocar la puerta acá porque no te voy a abrir. Se acabó".

    Valentino reaccionó recogiendo sus pertenencias y preparando sus maletas. "Yo no voy a permitir esas faltas de respeto en mi casa. A mi me parece una falta total de respeto lo que están haciendo. Yo soy mayor, yo eleijo mi vida", comentó el tiktoker.

    Su madre, por su parte, insistió: "¿Crees que te voy a guantar tus estupideces acá?", y agregó que si se va, no contará con sus tarjetas. Poco después, su abuela intervino para tratar de calmar la situación, aunque también le recordó que es mayor y debe asumir las consecuencias de sus decisiones: "No eres bebé. Si quieres hacer tu show haz tu show. Es tu problema bebé, asume tus consecuencias".

    ¿Será parte de un show? Valentino Palacios ya tiene acostumbrados a sus seguidores a este tipo de polémicas.

    Valentino confiesa estar interesado en un integrante de 'Esto es guerra'

    Valentino no suele guardar secretos, pero esta vez decidió mantener un aire de misterio. En su entrevista para América Hoy, el popular integrante de Los Guerreros confesó que hay química con alguien del equipo rival, Los Combatientes.

    Aunque no reveló nombres, dejó claro que la situación va en serio: "Nos hacemos miraditas", dijo con una sonrisa pícara. Cuando la reportera le preguntó directamente quién era el afortunado, Valentino prefirió mantener el suspenso: "No voy a decir, pero nos hemos estado mirando constantemente".

    Además, admitió que le gustaría dar el siguiente paso y escribirle por Instagram para iniciar una conversación más directa, ya que sabe que allí es muy activo.

