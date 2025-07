Valentino, el popular tiktoker peruano , ha generado una ola de comentarios en redes sociales luego de anunciar que dejará atrás los accesorios, uñas pintadas y su imagen andrógina para convertirse en un “hombre hetero”. Según explicó, esta transformación responde a sus desilusiones amorosas con otros hombres. Sin embargo, su decisión no pasó desapercibida por Magaly Medina , quien no dudó en pronunciarse con un mensaje directo.

"Ese sentir femenino que tiene no desaparece por cambiarse de ropa o dejarse de rizar las pestañas. Eso está en su esencia. No se puede ir contra la naturaleza de uno. Espero que no se desilusione, porque en ambos lados el amor es complicado", añadió.

"Me despido de esta comunidad hermosa que me vio crecer, siempre los llevaré en mi corazón. Valentino seguirá existiendo. No es una decisión impulsiva. El amor con los hombres no me funcionó, así que ahora quiero conocer a una verdadera mujer. Quiero darle un nieto o nieta a mi abuelita", reveló el influencer.