Angie Jibaja vuelve a Lima y su llegada despierta expectativa sobre el futuro de sus hijos, mientras la crisis entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sigue dando que hablar.

Angie Jibaja llegó a Lima para ver a sus hijos ante la posible separación de Jean Paul y Romina Gachoy. | Composición Wapa

El regreso de Angie Jibaja a Lima ha generado gran expectativa, especialmente porque ocurre en medio de la crisis matrimonial entre su expareja, Jean Paul Santa María, y Romina Gachoy. La exmodelo, conocida como “la chica de los tatuajes”, anunció su llegada a la capital con un mensaje emotivo dedicado a sus hijos, despertando atención mediática sobre el futuro de la familia y la posibilidad de un reencuentro cercano.

Angie Jibaja regresa a Perú y envía fuerte mensaje

El retorno de Angie Jibaja a la capital estaría impulsado principalmente por su intención de volver a ver a sus hijos, con quienes no tiene contacto desde hace varios años. A través de sus redes sociales, la exmodelo difundió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en cinco años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los nueve y ocho años”, escribió Jibaja. En la misma publicación, también manifestó su inquietud por el bienestar de los menores: “Todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”.

El mensaje, que estuvo acompañado de un video grabado en Lima, fue interpretado por usuarios y diversos medios como una crítica indirecta a la situación familiar que atraviesan su expareja y la actual esposa de este. Además, el regreso de Jibaja se da en un contexto marcado por la crisis sentimental entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, lo que ha intensificado la atención mediática.

Romina Gachoy revela crisis de pareja con Jean Paul Santa María por propuesta para reality

Romina Gachoy confesó que su relación matrimonial pasa por una etapa complicada, marcada por frustraciones personales y la postergación de algunos proyectos, entre ellos su participación en un reality en España. “Sé que este año voy a ser una Romina diferente. No me siento bien, no estoy bien con Jean Paul”, declaró la modelo uruguaya en una entrevista con Magaly TV La Firme.

Actualmente, Gachoy ha decidido enfocarse en su bienestar personal, mientras que Jean Paul Santa María ha preferido mantener discreción respecto a los detalles de la crisis y sobre un eventual reencuentro de los menores con su madre biológica.

La llegada de Angie Jibaja a Lima quedó confirmada tras la difusión de un video en redes sociales donde se le ve sonriente y acompañada de un amigo. La exmodelo, quien reside actualmente en Chile, habría viajado al Perú con la única intención de mantener el vínculo con sus hijos, luego de haber perdido la custodia por problemas personales y legales.