Ethel Pozo hace público al enamorado de su hija y deja contundente mensaje: “No soy celosa”

La hija de Gisela Valcárcel expresó su sentir al mostrar en sus redes sociales a la pareja de su hija Doménica quien volvió al Perú para pasar las fiestas de fin de año.

    La hija mayor de Ethel regresó por las festividades.
    Ethel Pozo sorprendió a todos sus fans al hacer públicas en sus historias de Instagram las fotos del enamorado de su hija mayor Doménica quien aterrizó en nuestro país con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En las imágenes se ve al joven con un ramo de flores al momento que fue al aeropuerto para recibir a la primogénita de Ethel Pozo.

    LEE MÁS: ¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edad

    Ethel Pozo expresa su sentir al conocer a la pareja de su hija mayor

    Las fotos en referencia se hicieron virales en las redes sociales pero lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el categórico mensaje que dejó la hija de Gisela Valcárcel al momento de mostrar el romántico detalle que tuvo el adolescente con su hija: “No soy celosa”, se pudo leer en parte del post.

    Si bien Ethel se muestra como una madre protectora, que siempre va a velar y cuidar de su hija, también deja en claro en el post que no busca competir por el amor de su pequeña y entiende que ella está viviendo junto a su enamorado la ilusión del “primer amor”.

    NO TE PIERDAS: Hija de Christian Domínguez se gradúa y el cantante no aparece en la ceremonia

    “No soy celosa. No soy una madre celosa. Pero nadie la va a amar más que yo. Aun así, sé que va a estar bien contenta”, expresó emocionada la conductora al describir la forma como se cumplía el deseo de Doménica quien anhelaba ver a su enamorado a la salir del “Jorge Chávez”, algo que finalmente se cumplió.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

