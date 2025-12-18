¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edad

¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La creadora de contenido Lis Padilla volvió a ser tendencia, esta vez no por un baile viral, sino por una revelación que sorprendió a sus seguidores. La influencer decidió confirmar públicamente su relación sentimental con Tania Pinedo, luego de semanas de rumores alimentados por apariciones juntas y mensajes cargados de complicidad en redes sociales. La oficialización llegó acompañada de una romántica sorpresa que selló el inicio de esta nueva etapa.
El momento marcó un antes y un después en la vida personal de Padilla, quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras el fin de su matrimonio con Enrique Hildebrandt Panduro, conocido en redes como ‘El hombre de la casa’. Desde entonces, su historia con Tania despertó curiosidad: ¿quién es la mujer que conquistó su corazón?
¿Quién es Tania Pinedo, la pareja de Lis Padilla?
Tania Pinedo es originaria de Huicungo, en la región San Martín, el mismo lugar donde nació Lis Padilla. Según lo que ella misma comparte en sus plataformas digitales, estudió la carrera de Negocios Internacionales y actualmente se desempeña como operadora logística internacional, un rubro alejado del mundo del espectáculo, pero clave en el comercio exterior.
Fuera del ámbito laboral, Pinedo disfruta viajar en motocicleta y practicar fútbol, pasiones que suele compartir en redes sociales. Estas aficiones también las ha integrado a su relación con la influencer, ya que ambas han sido vistas recorriendo distintas zonas de la selva y la capital, grabando contenido para TikTok y otras plataformas. Además, el romance ya es conocido por sus familias, lo que quedó evidenciado cuando Lis asistió al cumpleaños de la madre de Tania.
La diferencia de edad entre Lis Padilla y Tania Pinedo
La popularidad de Lis Padilla explotó en 2024 gracias al trend viral ‘Son de amores’, una coreografía que dio la vuelta al mundo y transformó su vida. Desde entonces, la influencer logró estabilidad económica, compró una vivienda propia y decidió realizarse algunos retoques estéticos, siempre bajo la mirada de millones de seguidores.
Actualmente, Lis Padilla tiene 34 años y es madre de cuatro hijos. Por su parte, Tania Pinedo acaba de cumplir 32 años, celebración que compartió con Lis, familiares y amigos cercanos. La diferencia de edad entre ambas es mínima: apenas dos años, un detalle que ha pasado casi desapercibido frente al entusiasmo que genera su relación.
Una relación que deja atrás los rumores
Con esta confirmación pública, Lis Padilla puso fin a las especulaciones y dejó claro que atraviesa un momento personal lleno de ilusión. La sorpresa preparada por Tania no solo oficializó el romance, sino que también mostró una faceta más íntima y emocional de la influencer, quien ha optado por vivir esta historia con naturalidad y sin ocultarse.
La pareja continúa compartiendo momentos juntas en redes, consolidando un vínculo que, lejos de los escándalos, se ha construido con complicidad, apoyo familiar y proyectos compartidos.