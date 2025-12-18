Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edad

La popular tiktoker Lis Padilla, reconocida por el tren ‘Son de amores’, anunció su relación con Tania Pinedo, mujer que la sorprendió con una tierna forma de pedirle que sea su novia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edad
    Lis Padilla abrió su corazón y se ha dado una nueva oportunidad en el amor. | Composición Wapa
    ¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edad

    La creadora de contenido Lis Padilla volvió a ser tendencia, esta vez no por un baile viral, sino por una revelación que sorprendió a sus seguidores. La influencer decidió confirmar públicamente su relación sentimental con Tania Pinedo, luego de semanas de rumores alimentados por apariciones juntas y mensajes cargados de complicidad en redes sociales. La oficialización llegó acompañada de una romántica sorpresa que selló el inicio de esta nueva etapa.

    El momento marcó un antes y un después en la vida personal de Padilla, quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras el fin de su matrimonio con Enrique Hildebrandt Panduro, conocido en redes como ‘El hombre de la casa’. Desde entonces, su historia con Tania despertó curiosidad: ¿quién es la mujer que conquistó su corazón?

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Quién es José Zafra, el empresario que ha sido relacionado sentimentalmente con Laura Spoya?

    ¿Quién es Tania Pinedo, la pareja de Lis Padilla?

    Tania Pinedo es originaria de Huicungo, en la región San Martín, el mismo lugar donde nació Lis Padilla. Según lo que ella misma comparte en sus plataformas digitales, estudió la carrera de Negocios Internacionales y actualmente se desempeña como operadora logística internacional, un rubro alejado del mundo del espectáculo, pero clave en el comercio exterior.

    Fuera del ámbito laboral, Pinedo disfruta viajar en motocicleta y practicar fútbol, pasiones que suele compartir en redes sociales. Estas aficiones también las ha integrado a su relación con la influencer, ya que ambas han sido vistas recorriendo distintas zonas de la selva y la capital, grabando contenido para TikTok y otras plataformas. Además, el romance ya es conocido por sus familias, lo que quedó evidenciado cuando Lis asistió al cumpleaños de la madre de Tania.

    La diferencia de edad entre Lis Padilla y Tania Pinedo

    La popularidad de Lis Padilla explotó en 2024 gracias al trend viral ‘Son de amores’, una coreografía que dio la vuelta al mundo y transformó su vida. Desde entonces, la influencer logró estabilidad económica, compró una vivienda propia y decidió realizarse algunos retoques estéticos, siempre bajo la mirada de millones de seguidores.

    Actualmente, Lis Padilla tiene 34 años y es madre de cuatro hijos. Por su parte, Tania Pinedo acaba de cumplir 32 años, celebración que compartió con Lis, familiares y amigos cercanos. La diferencia de edad entre ambas es mínima: apenas dos años, un detalle que ha pasado casi desapercibido frente al entusiasmo que genera su relación.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Tula Rodríguez LLORA DESGARRADORAMENTE tras 'APARICIÓN' de Javier Carmona en la graduación de su hija Valentina

    Una relación que deja atrás los rumores

    Con esta confirmación pública, Lis Padilla puso fin a las especulaciones y dejó claro que atraviesa un momento personal lleno de ilusión. La sorpresa preparada por Tania no solo oficializó el romance, sino que también mostró una faceta más íntima y emocional de la influencer, quien ha optado por vivir esta historia con naturalidad y sin ocultarse.

    La pareja continúa compartiendo momentos juntas en redes, consolidando un vínculo que, lejos de los escándalos, se ha construido con complicidad, apoyo familiar y proyectos compartidos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Tania Pinedo? Conoce a la misteriosa novia de Lis Padilla y la verdad sobre su edad
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    ¿Cómo se lleva Cristian Rivero con el hijo mayor de Gianella Neyra y por qué no suben fotos juntos?

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Lis Padilla sorprende al presentar a su novia con emotiva y romántica declaración de amor: "Desde que te vi, supe que te quiero"

    Tula Rodríguez LLORA DESGARRADORAMENTE tras 'APARICIÓN' de Javier Carmona en la graduación de su hija Valentina

    Lo más vistos en Farándula

    Leonard León ROMPE SU SILENCIO sobre Christian Domínguez como “papá” de sus hijos: “Yo no soy el malo de este cuento”

    Christian Cueva anuncia DEMANDA DE DIVORCIO contra Pamela López: "Debo informar que..."

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Kenyi Succar reveló que se someterá a cirugía por tumor maligno: “Tengo nervios, pero sé que saldré bien”

    Miguel Hidalgo se PRONUNCIA tras declaración de ‘AMOR’ de Tilsa Lozano: “Yo la quiero”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 86.90
    Comprar

    Benya Spa

    3 sesiones de tratamiento para reducir papada y cachetes.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;