Lis Padilla revela su relación con Tania Pinedo en redes, después de su separación del padre de sus hijos. La influencer compartió un video con romántica declaración.

La tiktoker Lis Padilla sorprendió al presentar por primera vez en redes sociales a su novia Tania Pinedo. Meses después de la separación definitiva de su esposo y padre de sus hijos, la influencer compartió un video con una romántica declaratoria a su pareja.

Lis Padilla hace oficial su relación con Tania Pinedo

A un año de haber hecho pública su separación definitiva del padre de sus hijos, la creadora de contenido, quien se consolidó como una de las influencers más comentadas de Latinoamérica, volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrarse en una faceta completamente distinta de su vida sentimental. Esta vez, compartió un momento especial junto a su pareja, Tania Pinedo.

A través de un video difundido en sus redes, Lis dejó ver una sorpresa cargada de romanticismo: una decoración íntima con globos rojos en forma de corazón y un ambiente preparado para una declaración de amor, presenciada por familiares de ambas.

En ese contexto, Tania tomó la palabra y expresó sus sentimientos de manera abierta y emotiva. “Dicen que cuando el amor se presenta, te cambia la vida. Uno no lo busca, simplemente llega. Eres una mujer increíblemente fuerte, auténtica, divertida, desde que te vi supe que te quiero en mi vida. Espero que podamos compartir mucho tiempo más, me has demostrado que eres una mujer muy madura”, manifestó, sellando así un momento que rápidamente se volvió viral.

La escena continuó con un momento cargado de emoción, cuando Tania tomó la palabra y expresó con claridad su intención de dar un paso más en la relación. “Quiero que me puedas aceptar en tu vida y hacerte una gran pregunta que es ‘¿si puedo ser tu novia?’”, dijo frente a todos los presentes.

Visiblemente conmovida, Lis Padilla no ocultó su felicidad y respondió sin dudar: “Van cinco meses que espero esa pregunta. Sí, acepto”. Tras la respuesta, ambas sellaron el momento con un abrazo efusivo, en el que Tania levantó a la influencer y la hizo girar, desatando aplausos y sonrisas entre los asistentes.

¿Quién es Tania Pinedo, la nueva novia de la tiktoker Lis Padilla?

El nombre de Tania Pinedo comenzó a resonar con fuerza tras hacerse pública su relación con Lis Padilla, luego de varios días de especulación en redes sociales. La joven tiene 23 años y mantiene una diferencia de diez años con la tiktoker, quien actualmente tiene 33, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas.

Según lo que ella misma muestra en Instagram, Pinedo cursó la carrera de Negocios Internacionales y se desempeña profesionalmente como operadora logística internacional. Su desempeño laboral ha sido reconocido recientemente, al recibir un premio como trabajadora del año dentro de la empresa donde labora.

Aunque ha aparecido en algunos contenidos junto a Padilla, Tania no se define como influencer ni creadora digital. En redes sociales mantiene un perfil discreto, con una comunidad cercana a los 10.300 seguidores, donde comparte aspectos puntuales de su vida personal.