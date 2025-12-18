Xiomy Kanashiro rompe el silencio ante comentarios de Darinka Ramírez , madre de la hija de Jefferson Farfán , defendiendo su autonomía y experiencia laboral desde joven.

Xiomy Kanashiro decidió romper su silencio y enfrentar los comentarios que surgieron tras una contundente indirecta enviada por Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. La actual pareja del exfutbolista optó por aclarar su situación personal y económica, marcando distancia de ser "mantenida" por la 'Foquita' y dejando en claro que trabaja desde muy joven.

Xiomy Kanashiro se defiende y niega ser mantenida de Jefferson Farfán

Lejos de guardar silencio, Xiomy Kanashiro decidió pronunciarse para despejar cualquier duda sobre su vida personal y económica, luego de que surgieran especulaciones en torno a su relación con Jefferson Farfán y los comentarios de Darinka Ramírez, madre de la hija del exfutbolista. La situación tomó fuerza en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron una supuesta comparación entre ambas.

El debate se avivó cuando Ramírez expresó públicamente: “Yo tengo que facturar por mi hija, a mí no me mantienen”, frase que muchos tomaron como una indirecta. Frente a ello, la actual pareja de Farfán optó por fijar una posición clara y marcar distancia de cualquier etiqueta que pusiera en duda su autonomía.

Consultada por el tema, Kanashiro fue directa y mantuvo un tono firme. “En mi casa me enseñaron a respetar a otras mujeres, no suelo opinar sobre personas que no conozco”, señaló en un primer momento. Luego, dejó en claro su punto de vista sobre los cuestionamientos recibidos: “No me siento aludida con lo de mantenida. Desde los quince años vengo esforzándome y, aunque esté con alguien que tiene recursos, no dejo de trabajar”.

Finalmente, Xiomy optó por un mensaje conciliador al referirse a Darinka Ramírez, reconociendo su rol dentro de la familia. “Ella será siempre la mamá de la hija de mi pareja y le deseo lo mejor”, expresó, cerrando así cualquier intento de confrontación directa y reafirmando su decisión de mantenerse al margen de conflictos personales.

¿Cómo es la relación entre Darinka Ramírez y la actual pareja de Farfán?

El cumpleaños de la hija de Darinka Ramírez y Jefferson Farfán no pasó desapercibido y terminó generando más comentarios de los esperados. Más allá de la celebración, llamó la atención que cada padre organizara un festejo por separado, dejando en evidencia que hoy mantienen caminos distintos en lo familiar.

Sin embargo, el foco no solo estuvo en las fiestas, sino también en el entorno cercano al exfutbolista, especialmente en su relación con Xiomy Kanashiro. En redes sociales comenzaron a circular preguntas sobre si existía algún tipo de vínculo, trato o cercanía entre Darinka y la actual pareja de Farfán.

Ante las especulaciones, la influencer decidió aclarar el panorama y responder de manera directa cuando fue consultada por este tema.