Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: "Se encerraban..."

Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

¿Mensaje con doble sentido? Natalie Vértiz sorprendió con una reflexión en redes justo cuando Yaco y Ethel son vinculados en un romance oculto. ¿Está afectada?

    Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: "Un corazón…"
    Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. | Composición Wapa | Instagram
    Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

    ¿Indirecta? Natalie Vértiz reapareció en medio del escándalo que envuelve a su esposo Yaco Eskenazi y a Ethel Pozo, luego de que rumores sobre un presunto romance clandestino explotaran en redes.

    Mientras miles de usuarios reaccionan y cuestionan la situación, la modelo y conductora decidió romper su silencio con un sentido mensaje que ha despertado suspicacias sobre cómo realmente estaría afrontando este tenso momento.

    LEER MÁS: Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Natalie sorprende con mensaje en pleno revuelo mediático

    A través de Instagram, la modelo y exMiss Perú evitó referirse directamente al escándalo que rodea a su esposo, Yaco Eskenazi, señalado por un posible acto de infidelidad. En lugar de responder a las especulaciones, optó por publicar un mensaje reflexivo dirigido a sus seguidores, sin mencionar a nadie en particular.

    La frase que eligió fue: “Un corazón agradecido es un imán de constante magnetismo”, acompañada del tema “Jacob and the Stone”. Con esto, dejó ver que prefiere enfocarse en sus proyectos y mantener una actitud positiva antes que involucrarse en la polémica.

    Mientras tanto, el excompetidor de Esto Es Guerra tampoco ha emitido declaraciones sobre los rumores que lo relacionan con Ethel Pozo, tras difundirse comentarios sobre presuntos encuentros dentro de los camerinos del canal.

    TAMBIÉN LEER: Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Llamada en vivo desata nuevas dudas sobre un posible vínculo oculto

    El hecho ocurrió durante una emisión de Todo Good, cuando una joven televidente llamó al programa y desató rumores sobre un posible vínculo entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, aunque evitó dar nombres. Ella relató que “la hija de una reconocida conductora y un compañero de trabajo, casado con una mujer muy bella”, solían encerrarse en un camerino. Según su versión, la esposa del hombre habría descubierto estas conductas, provocando una aparente separación antes de reconciliarse.

