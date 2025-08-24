Yaco Eskenazi se sorprende con el grito de una fan en 'Caballeros: El show', pero su ingeniosa respuesta desató risas inmediatas.

Yaco Eskenazi se sorprende con actitud de fanática sobre el escenario. | Composición El Popular | Instagram

El reciente espectáculo Caballeros: El show sorprendió a los asistentes y a quienes luego vieron el viral en redes sociales. Yaco Eskenazi, siempre carismático y espontáneo, vivió un inesperado momento cuando una fanática lanzó un comentario que lo dejó desconcertado.

Sin embargo, lejos de incomodarse, el conductor y actor supo reaccionar con ingenio y humor, provocando risas inmediatas entre el público. Una vez más, el esposo de Natalie Vértiz demostró su habilidad para transformar lo insólito en parte del show.

Yaco Eskenazi vivió escena inesperada durante su show

Durante un momento de interacción con la audiencia, Yaco Eskenazi sorprendió al invitar a una fan a subir al escenario. La seguidora, visiblemente emocionada, lo abrazó, generando risas entre los presentes. No obstante, en medio de un silencio, otra espectadora lanzó un grito inesperado que causó desconcierto entre todos: "¡Yaco, detóname!".

La reacción del conductor fue rápida y con mucho humor, lo que permitió que el show siguiera sin problemas. Al escuchar la frase, Eskenazi contestó sin demora: "¿Detóname? Oe, ¿detóname? ¿Qué es eso? ¿Qué miérco*** significa detonar? ¡No te detonaré!", ocasionando carcajadas y aplausos tanto del público como de sus compañeros, entre ellos Gino Assereto.

El espectáculo Caballeros: El show se caracteriza por su tono relajado y la inclusión de instantes espontáneos, recurso que Yaco aprovechó para convertir lo imprevisto en parte del show. Fiel a su estilo, el exintegrante de Esto es guerra convirtió la situación en una anécdota más, confirmando que el humor es su mejor herramienta sobre el escenario.

¿Qué es 'Caballeros: El show'?

Caballeros: El Show es una propuesta que combina música, humor y emociones, protagonizada por reconocidas figuras como Yaco Eskenazi, Marco Zunino, Gino Assereto, Stefano Meier, Juan Carlos Rey de Castro, Luis Baca y Thony Valencia. La puesta se realiza en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, y está dirigida al público adulto, ofreciendo coreografías renovadas, canciones emblemáticas y momentos de interacción en vivo.