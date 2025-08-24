Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"

Yaco Eskenazi se sorprende con el grito de una fan en 'Caballeros: El show', pero su ingeniosa respuesta desató risas inmediatas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"
    Yaco Eskenazi se sorprende con actitud de fanática sobre el escenario. | Composición El Popular | Instagram
    Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"

    El reciente espectáculo Caballeros: El show sorprendió a los asistentes y a quienes luego vieron el viral en redes sociales. Yaco Eskenazi, siempre carismático y espontáneo, vivió un inesperado momento cuando una fanática lanzó un comentario que lo dejó desconcertado.

    Sin embargo, lejos de incomodarse, el conductor y actor supo reaccionar con ingenio y humor, provocando risas inmediatas entre el público. Una vez más, el esposo de Natalie Vértiz demostró su habilidad para transformar lo insólito en parte del show.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Christian Cueva y Pamela Franco habrían puesto fin a su relación tras acercamiento con Pamela López, según Norka Ascue

    Yaco Eskenazi vivió escena inesperada durante su show

    Durante un momento de interacción con la audiencia, Yaco Eskenazi sorprendió al invitar a una fan a subir al escenario. La seguidora, visiblemente emocionada, lo abrazó, generando risas entre los presentes. No obstante, en medio de un silencio, otra espectadora lanzó un grito inesperado que causó desconcierto entre todos: "¡Yaco, detóname!".

    La reacción del conductor fue rápida y con mucho humor, lo que permitió que el show siguiera sin problemas. Al escuchar la frase, Eskenazi contestó sin demora: "¿Detóname? Oe, ¿detóname? ¿Qué es eso? ¿Qué miérco*** significa detonar? ¡No te detonaré!", ocasionando carcajadas y aplausos tanto del público como de sus compañeros, entre ellos Gino Assereto.

    El espectáculo Caballeros: El show se caracteriza por su tono relajado y la inclusión de instantes espontáneos, recurso que Yaco aprovechó para convertir lo imprevisto en parte del show. Fiel a su estilo, el exintegrante de Esto es guerra convirtió la situación en una anécdota más, confirmando que el humor es su mejor herramienta sobre el escenario.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Alejandra Baigorria regala cartera Gucci de más de mil dólares a Zully, pero usuarios la destruyen: “Se nota usada”

    ¿Qué es 'Caballeros: El show'?

    Caballeros: El Show es una propuesta que combina música, humor y emociones, protagonizada por reconocidas figuras como Yaco Eskenazi, Marco Zunino, Gino Assereto, Stefano Meier, Juan Carlos Rey de Castro, Luis Baca y Thony Valencia. La puesta se realiza en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, y está dirigida al público adulto, ofreciendo coreografías renovadas, canciones emblemáticas y momentos de interacción en vivo.

    Concebido como una “terapia musical”, el espectáculo busca despertar nostalgia y diversión. Las entradas, disponibles en Ticketmaster Perú, van desde S/40 hasta S/229, con boxes grupales y descuentos especiales para asistentes mayores de 18 años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Filtran quién sería el hombre con el que Maju Mantilla habría engañado a su aun esposo

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Susana Alvarado comparte fuerte mensaje en medio de presunta infidelidad a Paco Bazán

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    Magaly Medina arremete contra Pamela Franco y la llama “diva trasnochada” tras salir del set de entrevista con Rebeca Escribens

    Ricardo Morán habría desatado furia entre auspiciadores por menospreciar a joven creyente de Dios

    Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y encerró a su hijo en cuarto oscuro

    Paul Vega confirma que negó saludo a niña con capacidades diferentes y aclara situación

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Marco aldany - Pueblo Libre

    Corte de cabello para dama + lavado + masaje capilar + aplicación aldany

    PRECIO

    S/ 33.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;