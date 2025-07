Durante una amena conversación en el canal de YouTube de Natalie Vértiz, la pareja revivió los primeros días de su historia de amor, incluyendo un curioso detalle que involucró al padre de Yaco Eskenazi. Según revelaron, al inicio, el suegro de Natalie no tenía mucha paciencia cuando la veía competir en televisión.

"Para esto, los papás de Yaco siempre me han visto como 'la más lenta'", confesó Natalie entre risas, mientras Yaco respaldaba la afirmación con una anécdota muy puntual. "Es que Natalie cuando entró al programa era un poco debilucha y era lenta. Entonces, mi papá siempre decía '¿por qué Natalie corre como si estuviese en una trotadora? No avanza. Mueve los brazos, mueve las piernas, pero no se traslada de un lugar a otro'", recordó el exchico reality.