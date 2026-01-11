Daniela Darcourt celebró la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima con un mensaje lleno de amor en redes sociales, dejando ver su emoción y apoyo incondicional.

El ingreso de Luis Advíncula a Alianza Lima ha generado una ola de reacciones en el deporte peruano, y una de las más emotivas fue la de Daniela Darcourt. Tras conocerse la noticia, la salsera celebró el fichaje de ‘El Rayo’ en el club blanquiazul con un mensaje cargado de cariño y apoyo. Ambos artistas del ámbito público mantienen desde hace años una relación cercana, marcada por el afecto, la lealtad y una complicidad que trasciende la amistad.

Daniela Darcourt celebra el ingreso de Luis Advíncula a Alianza Lima

A través de sus plataformas digitales, el 9 de enero de 2026, Daniela Darcourt replicó el mensaje de bienvenida que Alianza Lima dedicó a Luis Advíncula. En la imagen difundida, el defensor de 35 años aparece vistiendo por primera vez en su trayectoria profesional la camiseta blanquiazul, acompañado por la emblemática canción del Comando Sur, ‘Cuando yo me muera’, como fondo musical.

La cantante de ‘Señor mentira’ complementó la publicación con un mensaje cargado de emoción dirigido a quien considera su “hermano del alma”, a quien también apoyó en La Bombonera durante su etapa en Boca Juniors, club donde permaneció cinco temporadas antes de desvincularse para sumarse a Alianza Lima. "Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi 'Rayo'. ¡Te amo!", expresó, dejando en evidencia el estrecho lazo que los une.

Daniela Darcourt y su cercanía con Luis Advíncula

En marzo, Daniela Darcourt fue consultada por la estrecha relación que mantiene con Luis Advíncula, luego de que ambos generaran comentarios por sus constantes muestras de cariño en redes. Durante una entrevista en Café con la Chevez, la cantante aclaró que el vínculo que los une está basado en un profundo afecto y respeto mutuo.