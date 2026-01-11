Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt celebró la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima con un mensaje lleno de amor en redes sociales, dejando ver su emoción y apoyo incondicional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"
    Daniela Darcourt dedica cariñoso mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje en Alianza Lima.
    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    El ingreso de Luis Advíncula a Alianza Lima ha generado una ola de reacciones en el deporte peruano, y una de las más emotivas fue la de Daniela Darcourt. Tras conocerse la noticia, la salsera celebró el fichaje de ‘El Rayo’ en el club blanquiazul con un mensaje cargado de cariño y apoyo. Ambos artistas del ámbito público mantienen desde hace años una relación cercana, marcada por el afecto, la lealtad y una complicidad que trasciende la amistad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Daniela Darcourt celebra el ingreso de Luis Advíncula a Alianza Lima

    A través de sus plataformas digitales, el 9 de enero de 2026, Daniela Darcourt replicó el mensaje de bienvenida que Alianza Lima dedicó a Luis Advíncula. En la imagen difundida, el defensor de 35 años aparece vistiendo por primera vez en su trayectoria profesional la camiseta blanquiazul, acompañado por la emblemática canción del Comando Sur, ‘Cuando yo me muera’, como fondo musical.

    wapa.pe

    La cantante de ‘Señor mentira’ complementó la publicación con un mensaje cargado de emoción dirigido a quien considera su “hermano del alma”, a quien también apoyó en La Bombonera durante su etapa en Boca Juniors, club donde permaneció cinco temporadas antes de desvincularse para sumarse a Alianza Lima. "Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi 'Rayo'. ¡Te amo!", expresó, dejando en evidencia el estrecho lazo que los une.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Christian Cueva proyecta matrimonio, pero Pamela Franco le pone freno: “Llevémonos bien para ver si existe un futuro”

    Daniela Darcourt y su cercanía con Luis Advíncula

    En marzo, Daniela Darcourt fue consultada por la estrecha relación que mantiene con Luis Advíncula, luego de que ambos generaran comentarios por sus constantes muestras de cariño en redes. Durante una entrevista en Café con la Chevez, la cantante aclaró que el vínculo que los une está basado en un profundo afecto y respeto mutuo.

    Asimismo, contó que suele compartir con varios futbolistas de la selección peruana en reuniones y celebraciones privadas. En ese contexto, reveló que Advíncula es muy protector con ella y siempre está pendiente de su bienestar. “Es mi hermanito”, afirmó, destacando el apoyo constante que se brindan.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

    ¡Se le escapó! Exponen chat de novia de Hugo García donde confirmaría su EMBARAZO: "Tengo 14 semanas..."

    Sheyla Rojas impacta al confesar que piensa revertir sus retoques estéticos: “Me había puesto tanto ácido hialurónico”

    Lo más vistos en Farándula

    Jesús Barco da un giro a su vida y reaparece con nuevo trabajo tras emotivo mensaje de Melissa Klug

    Magaly Medina se sincera con preocupante revelación en plena recuperación de su cirugía: "Me siento muy débil"

    Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"

    Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;