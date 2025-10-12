Waldir Felipa ha encendido las alarmas tras ser captado por Instarándula bailando muy pegado con otra mujer en una fiesta sin Daniela Darcourt .

El coreógrafo Waldir Felipa, actual pareja de la salsera Daniela Darcourt, se ha vuelto tema de conversación luego de que el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, difundiera un video en el que aparece bailando muy animado con una mujer que no sería la cantante.

Video de Waldir Felipa bailando con otra mujer causa revuelo

Waldir Felipa, conocido coreógrafo y pareja de la cantante Daniela Darcourt, ha causado revuelo tras la difusión de un video por el portal Instarándula, de Samuel Suárez. En las imágenes, se le observa disfrutando de una animada fiesta mientras despliega sus habilidades de baile junto a una mujer que no sería la salsera.

La joven, de actitud espontánea y movimientos sugerentes, se le acerca para bailar, generando sorpresa entre los seguidores, especialmente por la ausencia de la intérprete de salsa en el evento.

En una parte del video, se aprecia cómo la joven se acerca de manera muy cercana a Waldir Felipa, quien responde levantándola sobre su hombro, desatando risas y aplausos entre los asistentes. La escena sorprendió a los seguidores de la pareja.

Por su lado, Instarándula acompañó el clip con un mensaje destacando la ausencia de Daniela Darcourt en la reunión: “Novio de Daniela Darcourt en una boda, estaba solo”. Mientras tanto, la cantante continúa centrada en sus proyectos musicales y su crecimiento internacional en la salsa.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa

La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa no fue pública desde el inicio. Meses antes de hacerlo oficial, ambos despertaron rumores de romance por sus continuas apariciones juntos. El coreógrafo, quien anteriormente fue relacionado con Belén Estévez, comenzó a acompañar con frecuencia a la intérprete de salsa en presentaciones y ensayos, lo que generó curiosidad entre sus seguidores.