Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Reconocido actor y cantante fallece en su auto tras defenderse a un asalto

Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

Waldir Felipa ha encendido las alarmas tras ser captado por Instarándula bailando muy pegado con otra mujer en una fiesta sin Daniela Darcourt.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta
    Novio de Daniela Darcourt | Composición Wapa | Tiktok
    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    El coreógrafo Waldir Felipa, actual pareja de la salsera Daniela Darcourt, se ha vuelto tema de conversación luego de que el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, difundiera un video en el que aparece bailando muy animado con una mujer que no sería la cantante.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Video de Waldir Felipa bailando con otra mujer causa revuelo

    Waldir Felipa, conocido coreógrafo y pareja de la cantante Daniela Darcourt, ha causado revuelo tras la difusión de un video por el portal Instarándula, de Samuel Suárez. En las imágenes, se le observa disfrutando de una animada fiesta mientras despliega sus habilidades de baile junto a una mujer que no sería la salsera.

    La joven, de actitud espontánea y movimientos sugerentes, se le acerca para bailar, generando sorpresa entre los seguidores, especialmente por la ausencia de la intérprete de salsa en el evento.

    En una parte del video, se aprecia cómo la joven se acerca de manera muy cercana a Waldir Felipa, quien responde levantándola sobre su hombro, desatando risas y aplausos entre los asistentes. La escena sorprendió a los seguidores de la pareja.

    Por su lado, Instarándula acompañó el clip con un mensaje destacando la ausencia de Daniela Darcourt en la reunión: “Novio de Daniela Darcourt en una boda, estaba solo”. Mientras tanto, la cantante continúa centrada en sus proyectos musicales y su crecimiento internacional en la salsa.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Hija de Marcelo Tinelli estalla tras llegar al Perú con Milett Figueroa y su papá: "Ni un día y no puedo más"

    Daniela Darcourt y Waldir Felipa

    La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa no fue pública desde el inicio. Meses antes de hacerlo oficial, ambos despertaron rumores de romance por sus continuas apariciones juntos. El coreógrafo, quien anteriormente fue relacionado con Belén Estévez, comenzó a acompañar con frecuencia a la intérprete de salsa en presentaciones y ensayos, lo que generó curiosidad entre sus seguidores.

    Fue el 8 de septiembre de 2024 cuando decidieron confirmar su amor en redes sociales. Waldir publicó un mensaje destacando el vínculo especial que los une, mientras Daniela respondió con ternura. Desde entonces, la pareja se ha mostrado unida y cómplice, ganándose el cariño de los fans que celebran su conexión y apoyo mutuo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo filtra el ‘nidito de amor’ de su aún esposa Maju Mantilla y productor de Latina

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Lo más vistos en Farándula

    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez

    Maju Mantilla dejó su casa con Gustavo Salcedo tras escándalo por presunta infidelidad: "Él se queda con sus hijos

    Hija de Christian Domínguez reveló el cruel trato de Karla Tarazona cuando más la necesitaba: "Me colgó"

    José Jerí, nuevo presidente del Perú, bajo la lupa: investigaciones y polémicas rodean su perfil tras vacancia de Dina Boluarte

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;