Daniela Darcourt cautivó al público en el Centro de Convenciones Maracaná con un show de más de tres horas que combinó salsa, baladas y marinera.

El jueves 4 de septiembre, Daniela Darcourt brindó un concierto memorable en el Centro de Convenciones Maracaná en Jesús María. La cantante peruana no solo destacó por su potente voz, sino que también sorprendió al público al tocar el cajón, creando uno de los momentos más intensos de la noche. Su espectáculo “Una noche diferente” mostró su versatilidad y logró una conexión única con el público, que llenó el recinto hasta altas horas de la madrugada.

El concierto de Daniela Darcourt reunió a más de mil personas y presentó un recorrido musical variado y ambicioso. Junto a 15 músicos, coros y bailarines, la artista conectó rápidamente con su público. El show combinó salsa, baladas, fusión y música peruana, incluyendo colaboraciones y escenografías que destacaron su faceta multidisciplinaria y su versatilidad artística.

Presentación con el cajón

Uno de los instantes más destacados ocurrió cuando Daniela Darcourt se situó al centro del escenario y sorprendió al tomar el cajón, ícono de la música criolla peruana. Acompañada por los percusionistas Edú y Eder Campos y un grupo de cajoneros, desató la ovación del público al mostrar destreza y espontaneidad. Además, compartió escenario con invitados como Gretell Garibaldi, con quien interpretó “Sola”, y presentó un bloque de baladas junto al cuarteto de cuerdas de María Elena Pacheco.

La presencia de la cantante Eva Ayllón

El espacio dedicado a la música criolla tuvo como figura central a Eva Ayllón, quien lideró un elenco de destacados músicos como Oscar Cavero, Gigio Parodi, Felipe y Julie Pumarada, Moisés Lamas y Sofía con Zeta. Junto a Daniela Darcourt interpretaron cinco temas del repertorio peruano, entre ellos una marinera en la que la salsera lució el traje típico y bailó con el campeón nacional Koki Beteta, demostrando respeto y destreza.