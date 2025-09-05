Wapa.pe
Paco Bazán perdió los papeles en programa en vivo al responderle a Reimond Manco: “A la próxima lo…”

Paco Bazán respondió con todo a Reimond Manco tras sus críticas por el reportaje que recordó sus polémicas pasadas de copas.

    Paco Bazán arremete en contra de Reimond Manco. Foto: Composición LR/Captura/ATV
    Paco Bazán vuelve a acaparar titulares, esta vez por un fuerte cruce con Reimond Manco. Los exfutbolistas han protagonizado varios enfrentamientos en los últimos días, los cuales se intensificaron con las contundentes declaraciones del exarquero de Universitario hacia el recordado 'Jotita'.

    "Si lo vuelvo a ver, lo orino", afirmó el conductor de ATV, tras la defensa de Manco ante un reportaje presentado por Bazán en 'El deportivo en otra cancha', donde se recordaban los momentos más polémicos del ex Alianza Lima.

    Ante esta situación, Manco se dirigió a las cámaras de 'Magaly TV, la firme' y calificó a la actual pareja de Susana Alvarado como una persona "hipócrita". “Antes criticaba a Cueva y ahora lo defiende; hablaba mal de Leao Butrón y también lo respalda. Parece que cambia de opinión según lo llamen. Tal vez deba llamarlo para que hable bien de mí”, declaró Reimond.

    Tras ser llamado "hipócrita" por Reimond Manco, Paco Bazán no se quedó callado y respondió con firmeza, advirtiendo que la próxima vez que se crucen su reacción sería más extrema. "En 2023 le di la mano por educación (...) la próxima vez, lo orino, paso a su lado, levanto la pierna y lo orino como corresponde. Literalmente, a la próxima lo meo", afirmó con contundencia.

    Por otro lado, Bazán sorprendió en su pódcast al salir en defensa de Jefferson Farfán, exfutbolista a quien había criticado anteriormente. Incluso relató un episodio desconocido que involucraría a Manco, aunque el 'Rei' negó todo en declaraciones a 'Magaly TV, la firme'.

    "Eso nunca pasó. El tío Cuto Guadalupe me pidió mediar para frenar los dimes y diretes, y él solo fue intermediario. Nunca lo llamé. Tuve diferencias con Jefferson, algo público, pero nunca llegamos a insultarnos como sí lo hizo Bazán. Siempre, los conflictos se manejaron con altura", aclaró Manco.

