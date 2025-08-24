Paco Bazán sorprendió al publicar un mensaje reflexivo con su hijo, en medio de rumores sobre un supuesto ampay que involucra a Susana Alvarado .

Paco Bazán volvió a estar en el centro de la polémica luego de pronunciarse en redes sociales con un mensaje contundente luciéndose con su hijo. Su publicación coincidió con los rumores de un supuesto ampay que tendría como protagonista a Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano y pareja del conductor.

Paco Bazán envía contundente mensaje en medio del presunto ampay de Susana Alvarado

El conductor Paco Bazán volvió a llamar la atención en redes sociales tras publicar un mensaje que no pasó desapercibido. En medio de los rumores sobre un supuesto ampay que involucraría a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, el presentador de “El deportivo en otra cancha” utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión personal.

Todo ocurrió después de que en TikTok se viralizara un video en el que se aseguraba que la artista habría sido captada en una situación comprometedora que sería difundida en “Magaly TV, la firme”. En ese contexto, Bazán decidió compartir una fotografía en la que aparece junto a su hijo y con un mensaje cargado de significado.

“Haré de ti un hombre de valor, no un payaso fanfarrón que le gusta hablar de otros”, escribió el exarquero en su historia de Instagram, generando múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Susana Alvarado aclara rumores de supuesto ampay y muestra su unión con Paco Bazán

El nombre de Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, se convirtió en tema viral en las últimas horas tras difundirse la versión de un presunto ampay en Magaly TV La Firme. La noticia generó debate en TikTok y rápidamente se extendió por redes sociales, pese a que no existían pruebas que la confirmaran.

Todo inició con un clip que circuló en la popular plataforma, en el que se insinuaba que una cantante habría sido infiel a su pareja. El video llevaba como título “Cumbiambera engaña a conductor de televisión con dueño de agrupación musical” y estaba acompañado de la canción “No te preocupes por mí” de Dilbert Aguilar y Corazón Serrano. Aunque no se mencionaba a la intérprete directamente, muchos usuarios asumieron que el mensaje iba dirigido a ella, lo que avivó las especulaciones.

Frente al revuelo, la artista decidió salir al frente y despejar dudas. Desde su cuenta oficial de Instagram, compartió una imagen junto a su pareja, el conductor y exfutbolista Paco Bazán, como una forma de reafirmar la estabilidad de su relación. Además, lo etiquetó en la publicación para dejar claro que continúan unidos a pesar de los rumores.