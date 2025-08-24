La controversia entre Melissa Klug y Jefferson Farfán resurgió tras sus declaraciones sobre cómo afrontará la deuda de 300 mil dólares.

Melissa Klug habla de su deuda con Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

La polémica entre Melissa Klug y Jefferson Farfán volvió a ser tema de conversación luego de que la empresaria comentara cómo haría frente a la fuerte suma que debe pagar. Durante su reciente aparición en televisión, la popular Blanca de Chucuito se mostró preocupada, pero también lanzó una curiosa propuesta para conseguir el dinero.

Melissa Klug bromea sobre cómo pagaría los 300 mil dólares a Jefferson Farfán

Melissa Klug se presentó este sábado 23 en el programa “Está Noche” y no pudo evitar referirse a la millonaria penalidad que deberá afrontar con Jefferson Farfán. La empresaria reconoció que el pago de 300 mil dólares la tiene inquieta y con mucha tensión. “Me tiene con la cabeza”, confesó frente a cámaras.

Durante la charla con la Chola Chabuca, la popular “Blanca de Chucuito” intentó restarle dramatismo a la situación con un comentario cargado de humor. Consultada sobre cómo reuniría semejante suma, respondió entre risas: “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”.

La empresaria detalló que una de las ideas que baraja es organizar un encuentro deportivo con fines benéficos, en el que podrían sumarse los amigos de su hijo y su pareja actual, Jesús Barco. Con él ha formado una familia y también tendría el respaldo en esta complicada etapa.

La ocurrencia arrancó sonrisas en el set y hasta la propia conductora lanzó una broma respecto a los gastos que se le vienen encima a Klug. “Encima tiene que ahorrar para la boda, pucha qué nervios”, dijo la Chola Chabuca.