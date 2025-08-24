Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Melissa Klug se 'preocupa' y revela cómo pagaría los 300 mil dólares a Farfán: “Llamaría a todos”

La controversia entre Melissa Klug y Jefferson Farfán resurgió tras sus declaraciones sobre cómo afrontará la deuda de 300 mil dólares.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug se 'preocupa' y revela cómo pagaría los 300 mil dólares a Farfán: “Llamaría a todos”
    Melissa Klug habla de su deuda con Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Melissa Klug se 'preocupa' y revela cómo pagaría los 300 mil dólares a Farfán: “Llamaría a todos”

    La polémica entre Melissa Klug y Jefferson Farfán volvió a ser tema de conversación luego de que la empresaria comentara cómo haría frente a la fuerte suma que debe pagar. Durante su reciente aparición en televisión, la popular Blanca de Chucuito se mostró preocupada, pero también lanzó una curiosa propuesta para conseguir el dinero.

    wapa.pe

    VER MÁS: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Melissa Klug bromea sobre cómo pagaría los 300 mil dólares a Jefferson Farfán

    Melissa Klug se presentó este sábado 23 en el programa “Está Noche” y no pudo evitar referirse a la millonaria penalidad que deberá afrontar con Jefferson Farfán. La empresaria reconoció que el pago de 300 mil dólares la tiene inquieta y con mucha tensión. “Me tiene con la cabeza”, confesó frente a cámaras.

    Durante la charla con la Chola Chabuca, la popular “Blanca de Chucuito” intentó restarle dramatismo a la situación con un comentario cargado de humor. Consultada sobre cómo reuniría semejante suma, respondió entre risas: “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”.

    La empresaria detalló que una de las ideas que baraja es organizar un encuentro deportivo con fines benéficos, en el que podrían sumarse los amigos de su hijo y su pareja actual, Jesús Barco. Con él ha formado una familia y también tendría el respaldo en esta complicada etapa.

    La ocurrencia arrancó sonrisas en el set y hasta la propia conductora lanzó una broma respecto a los gastos que se le vienen encima a Klug. “Encima tiene que ahorrar para la boda, pucha qué nervios”, dijo la Chola Chabuca.

    Finalmente, la presentadora sorprendió con un emotivo gesto hacia su invitada al poner a disposición un objeto muy especial para ayudarla en su causa. “Quiero donarte, si me permites, mis primeros zapatos de cuero hermosos… con todo mi amor”, expresó la conductora en vivo.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Productora revela el LAMENTABLE estado de Maju Mantilla tras anunciarse su separación: “No ha dormido nada”

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug se 'preocupa' y revela cómo pagaría los 300 mil dólares a Farfán: “Llamaría a todos”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Filtran quién sería el hombre con el que Maju Mantilla habría engañado a su aun esposo

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    Productora revela el LAMENTABLE estado de Maju Mantilla tras anunciarse su separación: “No ha dormido nada”

    Christian Cueva y Pamela Franco habrían puesto fin a su relación tras acercamiento con Pamela López, según Norka Ascue

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Gabriel Calvo rechaza de la peor manera a Keiko Fujimori tras decir que le parece "guapísimo"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Marco aldany - Pueblo Libre

    Corte de cabello para dama + lavado + masaje capilar + aplicación aldany

    PRECIO

    S/ 33.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;