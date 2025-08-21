La productora Pati Lorena reveló que Maju Mantilla habría quedado en shock tras enterarse inesperadamente de su separación durante el programa ‘Magaly TV, la firme’.

El sorpresivo anuncio de la separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando repercusiones. La conductora de televisión habría quedado completamente devastada al enterarse de la noticia de manera inesperada, según reveló la productora Pati Lorena. La reciente ausencia de la exMiss Mundo en su programa ‘Arriba mi gente’, alimenta la preocupación por cómo se encuentra realmente.

¿Cómo se encuentra Maju Mantilla tras su separación con Gustavo Salcedo?

La productora de televisión Maju Mantilla reveló en su cuenta de TikTok cómo la estaría pasando Maju Mantilla tras enterarse en el programa de ‘Magaly TV, la firme’ que Gustavo Salcedo, su aún esposo, anunciaba su separación.

“Según lo que me han contado, la Maju no sabía, estaba sorprendida anoche, triste, mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche (…) hoy día no va a ir a su programa. En la noche llamaron a la Tula para que la reemplace, la Tula debe estar ahí al aire, y no solamente eso, estaba sola en su camita y cuando de repente la Magaly dio la noticia, todas nos enteramos, incluida la Maju, no sabía nada”, añadió Pati, coincidiendo con la ausencia de Maju en ‘Arriba mi gente’, programa donde Tula Rodríguez reemplazó a la exreina de belleza.

Según la influencer, la conductora y Gustavo Salcedo habrían viajado recientemente a Argentina junto a sus hijos: “Acababan de estar de viaje en Argentina, no sé dónde me dijeron, creo, no sé, me dijeron, pero en Argentina, con hijos y todos y él no le dijo nada y regresaron y la sorprende con esto”, sostuvo.

Maju Mantilla no sabía que estaba separándose de su esposo

La productora criticó al empresario por anunciar su separación sin siquiera haber hablado antes con su esposa ni sus hijos. “¿Cómo es que este maldito va a subir un comunicado sin decirle nada? No han hablado ni con los hijos, supongo que ahora les explicarán a los niños”, cuestionó.