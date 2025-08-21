Maju Mantilla no estuvo presente en 'Arriba mi gente' este jueves tras la separación de su esposo Gustavo Salcedo y sus compañeros le enviaron un mensaje de apoyo.

Este jueves, ‘Arriba mi gente’ inició sin la presencia de una de sus figuras principales: Maju Mantilla. La conductora se ausentó del set tras el anuncio de separación de su esposo, Gustavo Salcedo, lo que generó diversas reacciones en el programa. Sus compañeros decidieron dedicarle palabras de aliento en medio de este difícil momento personal.

Maju Mantilla se ausenta de ‘Arriba mi gente’ y compañeros le mandan mensaje

Este jueves 21 de agosto, Maju Mantilla sorprendió con su ausencia en el programa 'Arriba mi gente', luego de que su esposo Gustavo Salcedo anunciara públicamente su separación. Al iniciar el matinal, se pudo observar la ausencia de la conductora, y en su lugar, estuvo Tula Rodríguez, quien la reemplazó. Minutos después de iniciar el espacio, Santi Lesmes rompió su silencio sobre la ausencia de su compañera.

"Antes que nada, no podemos ser ajenos y hacernos lo que no ocurre nada este programa 'Arriba mi gente' es un programa que conduce Maju Mantilla, como verán el día de hoy Maju no nos acompaña”, comentó el presentador.

“Como se ha hecho viral, el día de ayer su aún esposo Gustavo Salcedo publicó un comunicado ante eso lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy esperemos que regrese pronto y le mandamos un beso y de parte del equipo la abrazamos y la queremos”, añadió enviando un mensaje de aliento a la exreina de belleza.

Por su parte, Tula Rodríguez extendió su mensaje de respaldo a Mantilla, mostrándose de su lado en este difícil momento: “Como amiga que soy, aquí me tienes para apoyarte, la amamos, la queremos y con todo, amiga, con todo menos con miedo”, dijo dirigiéndose a su excompañera.

Gustavo Salcedo anuncia el fin de su matrimonio con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su separación de Maju Mantilla. El empresario utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que confirmó que la relación con la exMiss Mundo llegó a su fin tras un proceso de conciliación.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, expresó en su mensaje.

En el mismo texto, Salcedo reconoció los años vividos junto a la conductora y resaltó que, pese a la ruptura, seguirán unidos por sus hijos: “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”.