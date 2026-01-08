Melissa Klug compartió CONMOVEDOR mensaje luego de oficializar su separación con Jesús Barco: “El gran amor...”

Luego de anunciar el fin de su relación, Melissa Klug compartió un tierno mensaje donde le profesó amor eterno a una persona especial.

Melissa Klug decidió reafirmar su alejamiento de Jesús Barco, padre de su última hija, aunque compartieron la Navidad juntos. En medio de la confirmación de su reciente soltería, la popular ‘Blanca de Chucuito’ compartió en sus redes sociales un tierno y emotivo mensaje donde confiesa quién es el gran amor de su vida.

¿Cuál fue el SENSIBLE mensaje que publicó Melissa Klug?

La influencer compartió en su cuenta de Instagram, donde abrió su corazón y mostró su lado más vulnerable al recordar una fecha muy especial, el día del fallecimiento de su abuelita, ya que cumplía años.

En el mencionado post, Melissa Klug se emocionó al expresar cuánto la extraña y reveló que ella siempre será el gran amor de su vida.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Ángelita mía, que el cielo hoy te celebre como mereces. Te extraño cada día y te amaré por siempre. Fuiste, eres y serás el gran amor de mi vida, ese que el tiempo no borra ni la ausencia apaga. Vivirás eternamente en mi corazón, mi vida”, se puede leer en el mensaje que compartió.

¿Qué respondió Melissa Klug sobre la relación con Jesús Barco?

En una reciente entrevista para Trome, Melissa Klug recalcó que todavía no retoma sentimental con Jesús Barco e indicó que no espera que suceda.