Expareja de Jairo concha se defiende de las críticas tras acusarlo de ser papá ausente: "No saben lo que hablan"

Débora Goytizolo acusa a Jairo Concha de buscar reducir la pensión de su hijo y advierte que acudirá a la vía judicial.

La controversia estalló en redes sociales luego de que Débora Goytizolo decidiera hacer pública una delicada situación familiar vinculada al futbolista Jairo Concha, padre de su hijo. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la joven denunció una prolongada ausencia del deportista en la vida del menor y una reciente intención de reducir la pensión de alimentos.

El pronunciamiento generó una fuerte reacción en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron apoyo, otros cuestionaron duramente que el conflicto se expusiera de manera pública y no por canales privados o legales, lo que desató una ola de comentarios críticos dirigidos a la madre del menor.

Las críticas tras exponer el conflicto en redes sociales

Luego de su publicación, Débora Goytizolo recibió mensajes que no tardaron en viralizarse, muchos de ellos con tono confrontacional. Entre los comentarios más duros se leía: “Mamita, soluciona tus temas personales, por otro lado y si quieres anda a la vía legal, a nadie le interesa tu vida, lo único que haces es exponer a tu hijo y querer llamar la atención, ya tienes casi 30 años y siguen con la cojudes de jugar y amenazar por redes”.

Otros usuarios fueron aún más directos: “Que manía de andar publicando sus temas personales, ese lloriqueo guárdatelo para el juzgado” y “Pero si Jairo se encuentra en pretemporada y no en Aruba! ¿Qué estás escribiendo? Flaca arregla tus cosas en persona y si no tienes a la policía para hacer tu denuncia…”.

Pese a las críticas, Goytizolo mantuvo su postura y sostuvo que decidió pronunciarse debido a la gravedad del estado de salud de su hijo y la preocupación que le generó la notificación recibida.

¿Cuál es la denuncia de Débora Goytizolo contra Jairo Concha?

En un comunicado difundido en su cuenta personal, la madre del menor aseguró haber sido sorprendida con una solicitud de conciliación sin haber sido informada previamente. En su mensaje, expuso con claridad su posición frente a lo ocurrido.

“El día de hoy recibí una notificación del señor Jairo Concha, a quien menciono abiertamente. La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo”, escribió Goytizolo.

Según explicó, la propuesta buscaría modificar las condiciones económicas establecidas para el cuidado del menor, situación que considera injusta y preocupante dadas las circunstancias actuales.

“No acepto dicha pretensión”: advierte con acudir a la vía judicial

Débora Goytizolo fue enfática al señalar que no permitirá una reducción en la pensión de alimentos y que, de no existir un diálogo responsable, recurrirá a instancias legales. En su pronunciamiento, dejó clara su posición y el límite que no está dispuesta a cruzar.

“Nadie puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de un hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam”, expresó.