Sedapal programó cortes de agua en Lima para el sábado 14 de marzo por trabajos de mantenimiento en su infraestructura, afectando a varias zonas de San Juan de Lurigancho .

Corte de agua en San Juan de Lurigancho este sábado 14: revisa si tu zona está en la lista | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que realizará suspensiones temporales del servicio de agua potable este sábado 14 de marzo en sectores de Lima como parte de labores de mantenimiento en su infraestructura. Las acciones incluyen la limpieza de reservorios y trabajos en el Decantador N.° 4 de la Planta N.° 2, procedimientos necesarios para garantizar la calidad del suministro.

Las interrupciones impactarán principalmente a diversas zonas de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la capital. Por ello, la entidad recomendó a los vecinos tomar previsiones con anticipación. En esta nota te contamos qué sectores estarán involucrados y qué medidas puedes tomar para afrontar el corte.

Lista de zonas afectadas por el corte de agua en San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas en SJL:

1. Av. 9 de Octubre

2. Av. Próceres de la Independencia

3. Av. Tusílagos Este

4. Av. Flores de Primavera

5. Av. Los Jardines Oeste

6. Av. Los Postes Este

7. Av. Basadre Este

8. Urb. Zárate

9. Urb. Caja de Agua

10. Urb. Chacarrilla de Otero

11. Coop. Las Flores

12. Urb. San Silvestre y Violetas I

13. Urb. San Silvestre y Violetas II

14. Urb. San Silvestre y Violetas III

15. Urb. San Carlos

16. Asoc. San Hilarión I

17. Asoc. San Hilarión II

18. Coop. La Huayrona I

19. Urb. San Gabriel

Fecha de la interrupción del servicio:

Sábado 14 de marzo

Hora de inicio de la interrupción:

10.30 a. m.

Fecha del restablecimiento del servicio:

Sábado 14 de marzo

Hora del restablecimiento del servicio:

4.30 p. m.

Sedapal SJL

Qué hacer ante el corte de agua programado: consejos para prepararte

Si tu zona será afectada por una suspensión temporal del servicio, es importante tomar algunas precauciones para evitar contratiempos en casa. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima suele recomendar una serie de medidas básicas para garantizar que el agua almacenada alcance durante las horas sin suministro. Aquí te compartimos algunas sugerencias clave.

1. Guarda agua con anticipación

Antes de que se inicie el corte, almacena agua en recipientes limpios y bien tapados para beber, cocinar y realizar actividades básicas de higiene. Puedes utilizar bidones, baldes o botellas en buen estado.

2. Organiza el agua según su uso

Separa el agua destinada al consumo humano de la que utilizarás para limpieza o para el inodoro. Esto ayudará a administrar mejor el recurso durante el tiempo que dure la interrupción.

3. Reduce el consumo al mínimo

Mientras dure el corte, evita actividades que requieran grandes cantidades de agua, como lavar ropa, limpiar patios, autos o regar plantas.

4. Mantén los recipientes protegidos

Asegúrate de que los envases donde guardes el agua permanezcan cerrados. De esta forma evitarás que se contaminen o que aparezcan insectos.

5. Considera las necesidades de la familia

Si en tu hogar viven niños, adultos mayores o personas con alguna enfermedad, procura contar con una reserva suficiente para cubrir sus requerimientos básicos.

6. Revisa las llaves antes de que vuelva el servicio

Cuando el suministro esté por restablecerse, verifica que los grifos estén cerrados para evitar fugas o desperdicios cuando el agua regrese.

7. Administra el agua de cisternas o tanques

Si tu vivienda cuenta con tanque elevado o cisterna, usa el agua con moderación para que pueda rendir durante todo el periodo del corte.

8. Mantente atento a los comunicados oficiales