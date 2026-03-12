Rebeca Escribens tuvo que dar la noticia de la separación de sus amigos Federico Salazar y Katia Condos frente al presentador.

La conductora de América Hoy, Rebeca Escribens, se pronunció en su programa sobre la reciente ruptura entre Federico Salazar y Katia Condos, una de las parejas más conocidas de la televisión peruana. La noticia ha provocado diversas reacciones y, durante la transmisión, también tuvo un momento especialmente emotivo para la presentadora, quien expresó lo difícil que fue para ella enterarse del fin de la relación debido a la cercanía que mantiene con ambos.

En la última edición del espacio matutino, el tema de la separación ocupó un lugar importante dentro del programa. Visiblemente conmovida, Escribens explicó que la situación le afectaba de manera particular por la amistad y los años de convivencia laboral que ha compartido con la expareja.

“Imagínense si a ustedes les da pena como me puedo estar sintiendo yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común”, declaró Escribens, mostrando nerviosismo y tristeza en pantalla. La conductora ha coincidido con ambos en diversos proyectos profesionales y también ha compartido momentos personales, lo que hizo que la noticia la impactara profundamente.

Rebeca dio la noticia de separación minutos antes

Sin embargo, pese a que la conductora se mostró muy dolida en su espacio en América Hoy, momentos antes ya se había pronunciado al respecto en el programa matutino donde tiene su bloque de espectáculos junto al protagonista de la triste historia, su amigo Federico Salazar.

'Vamos... eh... con la primera nota y... eh... vamos a mostrarles el comunicado que dieran Katia Condos con Federico Salazar tras su separación. A los dos yo los quiero muchísimo y... y les deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor para ellos y para la familia que siempre van a ser por sus hijos también', indicó Rebeca.