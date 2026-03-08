La reciente separación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero sigue generando reacciones en redes sociales. Luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación con el futbolista peruano, una publicación en sus historias de Instagram llamó la atención de sus seguidores por el mensaje que compartió.

Ana Paula Consorte rompe su silencio con doloroso mensaje

La bailarina difundió un video que recopilaba imágenes de la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, acompañado de una frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre su reciente ruptura con el delantero.

‘Ojalá nunca seas como Miley y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe amarte’, se lee en el mensaje. La publicación generó diversas especulaciones entre los usuarios, quienes consideran que el mensaje podría reflejar las razones detrás del distanciamiento entre la modelo y el capitán histórico de la selección peruana.

Como se sabe, la historia de amor entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se hizo pública a inicios de 2022. Desde entonces, la pareja protagonizó diversos momentos mediáticos que captaron la atención de la farándula y de los fanáticos del futbolista.

A lo largo de su relación, ambos atravesaron varias separaciones y reconciliaciones que fueron ampliamente comentadas en redes sociales y programas de espectáculos. Estas idas y vueltas incluso generaron críticas entre algunos seguidores de la pareja.

Ana Paula Consorte confirma su ruptura con Paolo Guerrero

Hace solo unos días, la modelo brasileña confirmó que su romance con el delantero había llegado a su fin, cerrando así un capítulo sentimental que durante años estuvo bajo el foco mediático.